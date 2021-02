Laporan Wartawan Tribun Jabar, Wildan Noviansah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT – Udara sejuk khas pegunungan Lembang, danau tadah hujan yang membentang luas, serta beberapa ornamen yang kental akan unsur hindu Bali menghiasi suasana Lembah Dewata yang berlokasi di Jalan Raya Tangkubanparahu, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Lembah Dewata tempat wisata unik dengan padu padan unsur alam tropik dan kebudayan bali. Hal ini tercermin dari bangunan gerbang masuk yang berdiri kokoh menjulang setinggi kurang lebih 30 meter dan minuatur candi yang ada di dalamnya.

Salah seorang karyawan, Yunita Ayula Putri mengatakan, Lembah Dewata dibangun sekitar tiga tahun lalu, tepatnya pada awal tahun 2019.

Konsep yang diusung dibuat berbeda dengan tempat wisata lain agar menjadi daya tarik sendiri. Dan menjadi alternatif bagi orang yang mau merasakan sensasi Bali tanpa harus pergi ke Bali secara langsung.

Lembah Dewata, Tempat Wisata Alam Bernuansa Bali di Lembang, Sejuk dan Menyegarkan b (tribunjabar/wildan noviansah)

“Kita konsep nya Bali gitu, soalnya kan di Bandung sendiri belum ada tuh yang mengusung konsep ini. Jadi si pemilik tempat ini merasa perlu untuk membuat suatu hal yang berbeda yang ingin merasakan sensasi Bali di Bandung,” katanya saat diwawancarai, Kamis (18/2/2021)

Tiket masuk yang harus dikeluarkan pun terbilang murah, yakni Rp 15.000 untuk weekday dan Rp 20.000 untuk weekend dengan jam operasional mulai dari pukul 08.00-15.00 WIB.

Di hamparan tanah luas , terdapat beberapa wahana seperti danau buatan, miniatur candi, bukit ilalang, labirin, wahana kereta api, sepeda air, sepeda listrik hingga berkuda. Yunita Beberapa wahana disediakan secara gratis namun beberapa lainnya dikenakan biaya.

”Untuk spot alam itu gratis, tapi untuk wahana permainan kita kenakan biaya. Seperti sepeda biasa harganya Rp 15.000 per satu jam, sepeda listrik Rp 25.000 per 15 menit, sepeda air Rp 45.000 per 30 menit, dan kereta api Rp 15.000 satu orang,” kata dia.

Bukan hanya itu, di Lembah Dewata sendiri terdapat wahana berkuda. Bagi yang mau berkuda, terdapat beberapa paket yang ditawarkan.