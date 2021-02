Kata-kata Lucu dan Pantun Romantis Ucapan Valentine Day 14 Februari, Buat Gebetan Baper dan Terhibur

TRIBUNJABAR.ID - Pada Valentine Day atau Hari Valentine 14 Februari 2021 ini, Anda bisa membuat pacar atau suami/istri terhibur.

Caranya adalah dengan mengirimkan ucapan lucu atau pantun romantis ke pasangan saat Valentine Day ini.

Bagi Anda para pejuang LDR (long distance relationship) alias hubungan jarak jauh, cara ini juga bisa dicoba untuk menghibur pasangan ketika Valentine Day.

Atau, kata-kata lucu dan puisi ini juga bisa dikirimkan ke gebetan yang sedang kalian dekati.

Dengan mengirimkan kata-kata lucu atau pantun romantis ini, mudah-mudahan gebetan semakin dekat dan pacar atau pasangan semakin sayang kepada Anda.

Tak perlu berlama-lama lagi, dihimpun TribunJabar.id dari proflowers.com dan blog Tokopedia, berikut adalah kumpulan kata-kata lucu dan pantun romantis ucapan Valentine 2021:

Kata-kata Lucu dan Menghibur

1. “All you need is love. But a little chocolate now and then doesn’t hurt.” – Charles M. Schulz, Cartoonist

"Yang kamu butuhkan hanyalah cinta. Tapi sedikit coklat sekarang dan nanti tidak ada salahnya. " - Charles M. Schulz, Kartunis

2. Cinta aku ke kamu itu kaya sumber daya alam, bakalan selalu ada dan terus diperbarui.

3. “If love is the answer, could you please rephrase the question?” – Lily Tomlin, Actress