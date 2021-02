Kumpulan Ucapan Romantis Valentine Day 14 Februari 2021, Kata Mutiara & Puisi, Bikin Dia Makin Cinta

TRIBUNJABAR.ID - Valentine Day atau Hari Valentine 14 Februari 2021 tiba, Anda dapat mengirimkan ucapan romantis berupa kutipan hingga puisi untuk orang tersayang.

Seperti diketahui, Hari Valentine atau hari kasih sayang tahun ini dirayakan dalam suasana berbeda.

Karena masih pandemi, tentu merayakan secara langsung bersama orang tersayang, apalagi dirayakan di luar, tidak disarankan.

Meski begitu, Anda tetap bisa merayakan Hari Valentine lewat cara lain, yaitu mengirimkan ucapan romantis.

Kutipan hingga puisi ini dapat Anda kirimkan melalui chat WhatsApp atau Telegram, ataupun via media sosial seperti Facebook, Instagram, atau Twitter.

Dihimpun TribunJabar.id dari redaksicepat.com dan proflowers.com, berikut ini adalah kumpulan kutipan dan puisi yang bisa dibagikan jadi kata-kata romantis Valentine Day untuk pasangan:

Kutipan atau kata-kata mutiara

1. “The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart.” – Helen Keller, Author

“Hal-hal terbaik dan terindah di dunia tidak dapat dilihat atau bahkan disentuh. Itu harus dirasakan dengan hati. " - Helen Keller, Penulis

2. “Where there is love, there is life.” – Mahatma Ghandi, Civil Rights Leader

"Di mana ada cinta ada kehidupan." - Mahatma Gandhi, Pemimpin Hak Sipil