Masih Momennya Ucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2021, Kirim Ucapan Buat Pacar dan Teman-teman

TRIBUNJABAR.ID - Selamat Tahun Baru Imlek 2021! Apakah Anda sudah berbagi ucapan kepada pacar dan teman-teman?

Hari ini, Jumat, 12 Februari 2021 adalah peringatan Hari Tahun Baru Imlek. Mumpung masih ada waktu, Anda bisa berbagi kata-kata dengan orang terdekat.

Jangan khawatir bagaimana merangkai kata-katanya. Agar lebih cepat, Anda bisa memilih pilihan ucapan yang Tribunjabar.id cantumkan dalam artikel ini.

Melansir dari berbagai sumber, berikut ini deretan kata-kata untuk mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2021.

1. 过年好

Guò nián hǎo

Pass the New Year well

Selamat melewati tahun baru dengan baik.

2. 新年进歩

Xīn nián jìn bù

New Year Progress

Semoga ada kemajuan di tahun baru

3. 阳光灿烂

Yáng guāng càn làn

Sunshine around you

Semoga kegembiraan melingkupimu

4. 喜洋洋

Xǐ yáng yáng

Vast Enjoyment, Boundless Joy, Great Happiness, etc.

Semoga mendapat kesenangan, kegembiraan tanpa batas, kebahagiaan yang melimpah, dsb.

5. 财源广进

Cái yuán guǎng jìn

Wealth will be plentiful

Semoga kekayaan semakin melimpah.

6. 年年有余

Nián nián yǒuyú

Prosperity every year

Semoga terus makmur

• Perayaan Imlek di Vihara Dharma Ramsi Kota Bandung, Tak Banyak yang Datang, Barongsai Ditiadakan

• Imlek dan Valentine Pengiriman Barang Meningkat, Penyedia Hadirkan Layanan Antar Super Cepat