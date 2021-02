Gagal Dinikahi Adit Jayusman, Ayu Ting Ting Kini Dijodoh-jodohkan Lagi, Akun Sosok Ini Diserbu

TRIBUNJABAR.ID - Pedangdut, Ayu Ting Ting harus menerima kenyataan pahit karena Ayu gagal nikah dengan Adit Jayusman.

Setelah kabarnya tersiar ke publik, kini Ayu Ting Ting justru dijodoh-jodohkan kembali dengan Didi Riyadi oleh netizen.

Seperti diketahui, Ayu Ting Ting gagal menikah dengan Adit Jayusman.

Setelah kabar Ayu Ting Ting batal menikah tersebut mencuat, postingan Instagram atau IG Didi Riyadi @didiriyadi_official diserbu netizen.

Adapun Didi Riyadi terakhir mengunggah postingan pada Jumat (5/2/2021) siang ini.

Dalam foto terbaru yang diunggahnya, terlihat Didi Riyadi tengah bermain drum.

Didi Riyadi memang merupakan drummer dari band Element.

Di kolom caption, Didi menuliskan kalimat bijak dalam Bahasa Inggris.

"U can’t go back and change the beginning , but u can start where u are and change the ending," tulisnya.

Kemudian, di kolom komentar, banyak netizen meminta Didi untuk mengejar kembali Ayu Ting Ting.