Konsep Unik The Restaurant bagi Pengunjung Saat Imlek, Tak Boleh Ada yang Beranjak dari Kursi 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tahun baru Imlek selalu menjadi perayaan yang dinantikan oleh masyarakat keturunan Tionghoa maupun sejumlah warga di Indonesia.

Namun di masa pandemi ini masyarakat harus menjalani perayaan yang berbeda pada Imlek 2572 ini.

Saat perayaan Imlek, banyak keluarga Tionghoa yang merayakannya dengan makan malam bersama keluarga.

Merayakan dengan tradisi Yee Shang, kini perayaan akan terasa berbeda karena masih dalam kondisi pandemi covid-19.

Untuk membuat para tamu merasa aman dan nyaman di perayaan imlek, The Trans Luxury Hotel Bandung menghadirkan konsep terbaru saat makan malam di The Restaurant.

Director of Marketing and Communication The Trans Luxury Hotel Bandung, Anggia Elgana, mengatakan pengunjung bisa merasakan makan all you can eat dengan sajian makanan khas negeri Tirai Bambu ini.

"Pengunjung tidak akan dipersilahkan meninggalkan tempat duduk untuk mengambil makanan karena kami akan menghadirkan menu pada barcode yang tersedia di atas meja," ujar Anggia, Rabu (3/2/2021).

Nantinya para pelayan restoran akan berjaga di setiap area, sehingga memudahkan Anda ketika akan memesan menu makanan.

Menariknya dengan sistem dan konsep seperti ini adalah pengunjung tidak akan kalap dalam mengambil makanan karena disajikan dalam porsi yang pas.