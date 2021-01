VIDEO-Takut Pelanggan Kabur, Pedagang Daging Sapi Tak Naikkan Harga, Minta Pemerintah Lakukan Ini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Harga daging sapi dari rumah potong hewan (RPH) mengalami kenaikan sejak akhir Desember 2020. Namun, kenaikan itu tidak diikuti pedagang dengan menaikan harga jual kepada konsumen.

Rizki (62), salah satu pedangan daging sapi di Pasar Kosambi mengaku tidak menaikan harga jual daging kepada konsumennya karena ia khawatir jika harga dinaikkan maka pelanggan akan kabur.

"Tidak bisa naik, pembeli akan protes kalau naik, tapi kondisi harga memang sekarang naik, dan harusnya dinaikkan lagi. Tapi kondisinya sudah gini," ujar Rizki, di Pasar Kosambi, Kamis (21/1/2021).

Praktis sejak harga daging sapi dari RPH naik, Rizki dan pedagang lainnya mendapat untung sedikit dibanding biasanya.

Sebab, Ia memilih menjual dengan harga normal ketimbang harus kehilangan para pelanggannya.

Saat ini harga daging sapi yang dijual Rizki perkilogramnya berkisar Rp120-125 ribu rupiah, untuk harga sengkel paha Rp 120 ribu per kilogram, paha belakang dan sirloin seharga Rp125 per kilogram dan daging khas dalam seharga Rp150 ribu rupiah per kilogram.

Sementara untuk harga tulang Rp 90 ribu per kilogram.