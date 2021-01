Bacaan Doa Memohon Agar Amalan Diterima di Sisi Allah SWT Diajarkan Nabi Ibrahim AS & Nabi Ismail AS

TRIBUNJABAR.ID - Sahabat muslim, ternyata amalan yang dikerjakan seorang hamba belum tentu diterima Allah SWT.

Karenanya, boleh jadi karena keliru atau pun karena cara yang dilakukannya salah.

Oleh karena dalam setiap langkah amalan yang dikerjakan rupanya kita perlu membaca doa memohon agar amalan diterima Allah SWT.

Berikut ini doa memohon agar amalan diterima Allah SWT, seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim AS.

Sahabat muslim, tentu sudah mengenal Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS bisa dikatakan bapaknya para nabi.

Dari Nabi Ibrahim AS lahir dua keturunan Nabi, yakni Nabi Ismail AS dan Nabi Ishaq AS.

Karena Nabi Ismail AS lebih dulu lahir, ia senantiasa menemani sang ayah, Nabi Ibrahim AS kemanapun beliau pergi.

Ilustrasi Berdoa (Tribunwow)

Dalam perjalanan hidup keduanya mengalami banyak cobaan untuk mengajarkan Tauhid kepada umatnya.

Tak hanya itu, ada banyak peristiwa menakjubkan seperti yang tercantum dalam Al Quran.

Satu di antara peristiwa yang menakjubkan itu adalah ketika Nabi Ismail AS turut membantu Nabi Ibrahim AS membangun Kabah.