Baru Saja Divaksin, Raffi Ahmad Disemprot Sherina karena Keluyuran: Tolong Beri Contoh yang Baik

TRIBUNJABAR.ID - Presenter Raffi Ahmad 'disemprot' aktris Sherina Munaf setelah fotonya sedang berkumpul dengan teman-temannya beredar.

Sherina Munaf mengkritik Raffi Ahmad yang menurutnya keluyuran dan berkumpul ramai-rmaai padahal ia baru saja divaksin Covid-19.

Beredar foto Raffi Ahmad termasuk istrinya, Nagita Slavina sedang berkumpul dengan sejumlah artis.

Dalam foto itu, mereka tidak mengenakan masker.

Foto itu diduga diunggah Anya Geraldine dalam Instagram Story.

Dalam foto itu terlihat Raffi Ahmad, bersama Gading Marten, Sean, Nagita Slavina dan Anya Geraldine terlihat tidak memakai masker saat berfoto bersama.

Sayangnya, kini unggahan yang memerlihatkan sosok Raffi Ahmad dan kawan-kawan tanpa masker itu telah lenyap dari Instagram Stories Anya Geraldine.

Melalui media sosialnya, Sherina meminta Raffi Ahmad memberikan contoh yang baik kepada publik.

Raffi Ahmad disuntik vaksin Covid-19 (Instagram)

"Halo Raffi Ahmad, setelah divaksin bukan berarti keluyuran rame2 dong. Anda dipilih jatah awal2 vaksin karena followers banyak. Dengan alasan yang sama, tolong berikutnya konsisten beri contoh yang baik. Please you can do better than this. Your followers are counting on you," ucapnya, Kamis (14/1/2021).

Seperti diketahui, Raffi Ahmad mendapat jatah vaksin Covid-19 Sinovac perdana sebagai wakil milenial.