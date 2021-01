Ungkapan Menyentuh Hati Wijin untuk Kekasihnya, Gisel, Janji Tak Akan Berubah, Apa Pun yang Terjadi

TRIBUNJABAR.ID - Saat Gisella Anastasia atau Gisel sedang menghadapi kasus video syur, Wijaya Saputra alias Wijin yang merupakan kekasihnya masih setia mendampingi.

Sebelumnya diberitakan, Gisel dan Michael Yukinobu De Fretes menjadi tersangka dalam kasus video syur.

Kini, dalam video yang tayang di channel YouTube Boy William, Wijin sudah mengungkapkan curahan hatinya mengenai Gisel.

Wijin bahkan mengutarakan janjinya kepada kekasihnya tersebut.

Dia mengatakan, kesalahan Gisel di masa lalu tak akan mengurangi rasa cintanya.

Kemudian, dia juga berharap agar Gisel tetap tegar dan ingat kepada Tuhan dalam melalui cobaannya tersebut.

"Ya, kalau gue pengin bilang ke dia, 'Sayang, pokoknya keep strong, Tuhan pasti jagain kamu'," ujar Wijin.

Pria yang juga pebasket ini mengatakan, apa pun yang terjadi dirinya tak akan berubah.

"'Apa pun yang terjadi. Dan aku enggak akan berubah ke kamu no matter what happens'," kata Wijin.