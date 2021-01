Wijin Berjiwa Besar ke Gisel yang Buat Video Syur, Ini Bukti Tulus Terima Kesalahan Masa Lalu Pacar

TRIBUNJABAR.ID - Pacar Gisella Anastasia, Wijin menunjukkan jiwa besarnya atas masalah Gisel yang menjadi tersangka kasus video syur.

Pria bernama lengkap Wijaya Saputra ini tampak tulus menerima kesalahan masa lalu pacarnya.

Seperti diketahui, Gisel membuat video asusila saat berhubungan dengan Michael Yukinobu de Fretes pada 2017.

Padahal, kala itu Gisella Anastasia masih berstatuskan menjadi istri Gading Marten.

Kini, fakta tersebut terbongkar berdasarkan pengakuan Gisel sendiri pada polisi.

Akibatnya penyanyi terkenal ini harus melewati proses hukum karena kasus video syur 19 detik.

Walaupun begitu, Wijin tak meninggalkan sang pacar. Ia justru berjiwa besar untuk mendukung pujaan hatinya.

Tidak hanya mendukung secara langsung, Wijin juga memberikan dukungan melalui media sosial.

Misalnya, pada postingan hari ini, Jumat (8/1/2021), yang mana pada hari yang sama Gisel diperiksa polisi sebagai tersangka kasus video syur.

"God is within her, she will not fall #psalm46v5 #fullsupport," tulisnya.