Hari Ini Gisel Diperika Polisi, Kasusnya dengan MYD Diberitakan Media Asing, Hal Ini Jadi Sorotan

TRIBUNJABAR.ID - Hari ini, Senin (4/2/2020) Gisella Anastasia alias Gisel diperika polisi sebagai tersangka kasus video 19 detik.

Rupanya, kasus Gisel yang juga menyeret nama MYD ini juga disoroti media asing atau internasional.

Dunia media internasional, The Sun dan South China Morning Post membahas kasus yang menyeret mantan istri Gading Marten itu.

The Sun merupakan media Inggris sedangkan South China Morning Post adalah media basis Hongkong yang menggunakan Bahasa Inggris.

Kedua media asing secara garis besar menyoroti penerapan UU ITE dan Pornografi di Indonesia.

Media asing itu juga menyoroti tindakan aparat yang lebih memilih menghukum pihak yang muncul di video tersebut daripada mencari tahu siapa penyebarnya.

Media Inggris, The Sun menerbitkan tulisan berjudul “Singer Facing Jail after Her Sex Tape was Stolen from Her Phone and Leaked Online in Indonesia”, yang diterbitkan pada Kamis (31/12/2020).

Seperti dilansir dari Kompas TV dalam artikel 'Wow, Media Asing The Sun dan South China Morning Post Ikut Soroti Kasus Video Syur Gisel'

Dalam tulisan tersebut, The Sun mengungkapkan mengenai Gisel yang akhirnya resmi menjadi tersangka atas kasus tersebut karena dianggap melanggar Undang-Undang (UU) ITE dan Antipornografi.

Padahal menurut mereka, video tersebut diungkapkan sebagai koleksi pribadi dan disebarluaskan oleh pihak yang mencuri video itu dari telepon genggamnya.