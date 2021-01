Arti Nama Ardashir Behrouz Al Barraq, Anak Adly Fairuz & Angbeen yang Tampan, Sudah Punya Instagram

TRIBUNJABAR.ID - Istri Adly Fairuz, Angbeen Rishi melahirkan anak pertama mereka yang diberi nama Ardashir Behrouz Al Barraq.

Kelahiran anak laki-laki pertama mereka adalah kado istimewa di awal tahun 2021.

Ardashir lahir pada 1 Januari 2021.

Melalui akun Instagramnya, Angbeen Rishi menjelaskan arti nama anaknya itu.

"Welcome to the world anak Baba & Ami tercinta. Ardashir Behrouz Al Barraq," tulis Angbeen Rishi di akun Instagram, Jumat (1/1/2021).

Menurut Angbeen, Ardashir Behrouz Barraq berarti pemimpin jujur yang memiliki keberuntungan yang cemerlang.

Tak hanya Angbeen yang menyambut hangat kelahiran Ardashir.

Adly Fairuz juga membagikan foto anaknya.

Dari postingan itu, Adly Fairuz memberi tahu bahwa Ardashir Behrouz Al Barraq sudah memiliki akun Instagram.

Akun Instagram Ardashir Behrouz Al Barraq, yakni @ardashirbehrouz.