Pasangan Adly Fairuz-Angbeen Rishi Dikaruniai Anak Laki-laki, Ini Arti Namanya

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan selebritas Adly Fairuz dan Angbeen Rishi.

Di hari pertama tahun 2021, Angbeen Rishi melahirkan anak pertama buah pernikahannya dengan Adly Fairuz.

Adly Fairuz dan Angbeen Rishi sepakat memberi nama anak laki-lakinya dengan Ardashir Behrouz Al Barraq.

Adly Fairuz dan Angbee Rishi saat menghadiri acara Indonesian Television Awards 2017 di MNC Tower, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (20/9/2017). (KOMPAS.com/Dian Reinis Kumampung)

Melalui akun Instagramnya, Angbeen Rishi menjelaskan arti nama anaknya tersebut.

"Welcome to the world anak Baba & Ami tercinta. Ardashir Behrouz Al Barraq," tulis Angbeen Rishi di akun Instagram, Jumat (1/1/2021).

Menurut Angbeen Rishi, Ardashir Behrouz Al Barraq berarti pemimpin jujur memiliki keberuntungan yang cemerlang.

Sebelumnya Adly Fairuz membagikan kabar bahagia kelahiran anaknya itu di media sosial.

"Alhamdulillah terimakasih ya Allah," tulis Adly Fairuz seraya mengunggah foto sedang bersama Angbeen Rishi setelah melahirkan anaknya.

"Terimakasih doa dari keluarga dan teman-teman, istri dan anak saya sehat alhamdulillah," tulis Adly Fairuz melanjutkan.

Angbeen Rishi di Pelataran Ramayana Hotel Kempinski, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (26/4/2018). (Warta Kota/Arie Puji Waluyo)

Sampai tulisan ini disusun, belum diketahui detail persalinan Angbeen Rishi itu.

Adly Fairuz menikahi Angbeen Rishi pada 28 Maret 2020.