Sambut Tahun Baru 2021, de Braga Artotel Tawarkan Promo Menarik Paket Menginap 

de Braga by ARTOTEL menawarkan berbagai alternatif paket menginap dengan harga khusus.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sambut tahun baru 2021, de Braga Artotel Bandung menawarkan paket menginap dengan harga khusus.

Paket tersebut bertajuk 'Holiday All the Way' dan 'Reborn'.

Tujuan dilakukan promo ini agar para tamu de Braga Artotel dapat merayakan libur akhir tahun bersama keluarga, sehabat, dan pasangan.

Berikut rincian penawaran paket 'Holiday All the Way' dan 'Reborn'.

- Paket Kamar seharga Rp 750.000,-net sudah termasuk sarapan.

- Paket Kamar dan juga Festive Dinner Rp 1.300.000,-net sudah termasuk sarapan dan juga makan malam.

- Paket Set Menu Festive Dinner Rp 200.000,-net sudah termasuk set menu (appetizer, Soup, Main Course, dessert).

- Paket Delivery untuk menikmati Festive Dinner di rumah Rp 85.000,-nett per person.

Pada promo ‘Holiday All the Way' ini, divisi F&B dari de Braga Artotel Group juga meluncurkan berbagai promo minuman.

Di antaranya Cinema Cocktail yang menyediakan minuman wine, spirits, dan sparkling.

Khusus Promo paket Reborn, para tamu dapat merasakan sensasi moving beam atau hazer, serta sensasi berbeda dengan sentuhan latar belakang visual bertema psychedelic.

Sehingga para tamu Reborn akan merasa seperti terlahir kembali.

