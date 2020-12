Bingung Ngapain di Malam Tahun Baru? Nonton Hayu Urang Move On 2021, Seniman Sunda Siap Menghibur

Perwakilan Coklat Kita, Tries F Pondang, berfoto bersama dengan perwakilan EO dan sejumlah seniman yang akan tampil di acara Coklat Kita Pojok Napak Jagat Pasundan Ngubaran, Hayu Urang Move On 2021.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Hayu Urang Move On 2021. Tema itu diusung oleh Coklat Kita Pojok Napak Jagat Pasundan (NJP) Ngubaran di malam pergantian tahun.

Lewat acara yang akan disiarkan di Youtube Channel Napak Jagat Pasundan Official dan IGTV @Napakjagatpasundan, Kamis (31/12/2020) malam mulai pukul 19.30, NJP mengajak kita semua untuk move on di tahun 2021.

Tahun 2020 beberapa jam lagi akan berakhir. Tahun 2020 bisa dibilang menjadi tahun penuh cobaan bagi sejumlah pihak dengan adanya pandemi Covid-19.

Hal ini juga dirasakan oleh para seniman dan budayawan di Jawa Barat. Mereka harus kehilangan panggung untuk unjuk kemampuan,

Begitu juga dengan NJP yang sejak tahun 2013 hadir dan kerap menggelar acara off air ke sejumlah daerah. Pandemi menyetop kegiatan mereka untuk berkunjung ke daerah-daerah.

Saat new normal, NJP hadir secara virtual. Sejak bulan Mei mereka hadir lewat acara Coklat Kita Pojok NJP Ngubaran "Ngaguar Budaya Urang".

Karenanya, mereka pun sengaja mengusung tema move on di momen pergantian tahun. "Ini mengajak kita semua untuk bangkit. Membuat movement atau move on. Coklat Kita punya semangat dan orientasi maju ke depan. Kita tidak bisa beralasan bahwa karena adanya pandemi kita tidak bisa berkreasi, main diatas panggung, atau menciptakan karya baru," kata perwakilan Coklat Kota, Tries F Pondang, dalam konferensi pers di Studio Denny Productions, Jalan Bojongkoneng Atas No. 90 C, Kabupaten Bandung, belum lama ini.

Suasana konferensi pers Coklat Kita Pojok Napak Jagat Pasundan (NJP) Ngubaran di Studio Denny Minuz Productions, Jalan Bojongkoneng Atas No 90 C, Kabupaten Bandung. (Tribun Jabar/Kemal Setia Permana)

Ia menambahkan, di malam pergantian tahun, di mana ada imbauan pemerintah untuk diam di rumah, Coklat Kita Pojok NJP Ngubaran bisa memberikan suguhan yang menarik.

Acara ini menampilkan seniman dan budayawan Sunda yang sudah punya nama di Jawa Barat.

Agus Prayoga dari EO Enam Communication (6 CC), mengatakan, situasi pandemi memaksa mereka untuk beradaptasi. Mereka pun mencoba menyuguhkan sesuatu yang baru.