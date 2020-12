Hasil Indonesian Idol Final Showcase, Aldrin Tereliminasi, Ini 14 Kontestan yang Lolos ke Spekta

TRIBUNJABAR.ID - Tayangan Indonesian Idol babak Final Showcase tadi malam, Senin (29/12/2020) telah berakhir.

Berdasarkan hasil Final Showcase, seorang kontestan harus angkat koper karena tereliminasi. Ia adalah Aldrin.

Di panggung Indonesian Idol babak ini, Aldrin membawakan lagu Let It Go dari James Bay.

Namun, penampilan menyentuh kontestan tampan ini menjadi penampilan terakhirnya di Idol Special Seasion.

Ia gagal melaju ke babak Spektakuler Show.

Aldrin pun harus mengubur impiannya untuk menjadi juara di musim ini.

Lalu siapa saja kontestan Indonesian Idol yang lolos ke babak Spektakuler Show?

Kini, sudah ada TOP 14 atau 14 kontestan yang akan melaju ke babak selanjutnya.

Mereka adalah Anggi, Melisa, Azhardi, Femila, Fitri, Jemimah, Joy, Karen, Kelvin, Kezia, Kirana, Mark, Ramanda, dan Rimar.

Mereka akan tampil lagi pekan depan di panggung Indonesian Idol pada 5 Januari 2020.