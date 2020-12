Kata-kata Ucapan Natal dalam Bahasa Inggris dan Gambar Bertema Natal, Yuk Kirim ke Orang Terkasih

TRIBUNJABAR.ID - Hari Natal 25 Desember 2020 tiba, Anda bisa mengirimkan ucapan selamat Natal ke orang-orang terkasih.

Ucapan ini dapat dikirimkan ke teman, saudara, anggota keluarga, kenalan, hingga pasangan via chat WhatsApp.

Atau, Anda juga bisa membagikan ucapan Natal ini melalui media sosial.

Agar lebih bermakna, jangan lupa juga sertakan gambar bertema Natal.

Dihimpun TribunJabar.id dari parade.com, berikut ini adalah kumpulan ucapan Natal dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya lengkap dengan gambar bertema Natal:

1. This Christmas, you’re the best gift I could ask for.

Natal ini, Anda adalah hadiah terbaik yang bisa saya minta.

2. Wishing you nothing but the best this holiday season. Merry Christmas.

Tidak mengharapkan apa pun selain yang terbaik di musim liburan ini. Selamat Natal.

3. May your holidays sparkle with joy and laughter! Merry Christmas.