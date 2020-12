Gunakan Ucapan Natal 2020 dalam Bahasa Inggris untuk Update TikTok dan IG, Lengkap dengan Artinya

Butuh bantuan merangkai kata ucapan Natal 2020 dalam Bahasa Inggris untuk update TikTok dan Instagram?

TRIBUNJABAR.ID - Menyambut Hari Natal 2020, Anda dapat memberikan ucapan Natal 2020 menggunakan bahasa Inggris.

Anda bisa mengirimkan ucapan Natal menyentuh pada 24 Desember atau 25 Desember melalui chat WhatsApp.

Mulai dari untuk keluarga, kerabat, rekan kerja, hingga sahabat dan teman.

Anda juga bisa lho berbagi kata-kata selamat Hari Natal 2020 kepada teman di media sosial.

Nah berikut ini ucapan Natal menggunakan bahasa Inggris yang bisa Anda gunakan untuk mengucapkan Hari Natal.

Melansir dari englishcoo, ini kumpulan ucapan Natal lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia.

1. Merry Xmas! Enjoy the magic of this holiday season by listening to music and celebrating the occasion with people U love & care for most.