VIDEO-Rizky Febian Nasihati Agar Teddy Kerja Daripada Mencari Hak yang Bukan Haknya

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Perdebatan antara Putri Delina, Rizky Febian dan Teddy Pardiyana kian

memanas.

Konflik warisan mendiang Lina Jubaedah terus menjadi pertanyaan diantara kedua belah pihak.

Untuk menanggapi pemberitaan di media yang simpang siur, Rizky Febian dan Putri Delina pun datang ke Bandung untuk mengklarifikasi hal ini.

Sebelumnya Teddy menuntut Rizky Febian dan Putri Delina untuk memberi perhatian kepada adik tirinya, Bintang.

Ucapan Teddy tentunya membuat Rizky Febian dan Putri Delina mempertanyakan hal tersebut.

Karena sebelumnya, Rizky Febian dan Putri Delina telah membantu kebutuhan sang adik, Bintang melalui orang kepercayaan alm Lina, yaitu Ecet.

Bahkan Rizky Febian mengatakan sebelumnya dede Bintang justru sempat diurus oleh istri Ecet.

"Istrinya Pa Ecet nangis-nangis menceritakan itu semua. Makanya aku bilang apapun kebutuhan soal dede Bintang, let me know, kabarin aja, apapun itu. Selagi aku bisa bantu ya aku bantu, " ujar Rizky Febian saat jumpa pers di Law Office Budaya & Associates, Jalan Ahmad Yani, Sabtu (19/12/2020).

Rizky menjelaskan Ecet adalah orang kepercayaan alm Lina yang tahu betul bagaimana aktivitas Lina.