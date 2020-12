Deretan Kata Mutiara Menyentuh Hati Soal Sosok Ibu, Cocok Dibagikan di WA Saat Hari Ibu 22 Desember

TRIBUNJABAR.ID - Sebentar lagi, tepatnya pada 22 Desember kita akan memperingati Hari Ibu.

Beragam cara dapat dilakukan untuk mengucapkan terima kasih atas sosok ibu yang sangat berjasa dalam hidup kita.

Anda dapat mengirimkan kata mutiara atau kutipan kepada sosok ibu dalam rangka memperingati Hari Ibu 22 Desember.

Tak perlu bingung jika Anda belum pernah membuat kata-kata indah sebelumnya.

Dihimpun dari TribunJakarta, berikut adalah beberapa contoh kata mutiara dalam Bahasa Inggris lengkap dengan terjemahan yang bisa dikirimkan saat Hari Ibu:

1. "A mother's arms are more comforting than anyone else's." - Princess Diana

(Lengan seorang ibu lebih menghibur daripada siapapun)

2. "The best place to cry is on mother's arms" - Jodi Picoult

(Tempat terbaik untuk menangis adalah bahu Ibu)

3. "The only love that I really believe in is a mother's love her children." - Karl Lagerfeld