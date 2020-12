Kirim Ucapan Hari Ibu untuk Orang Tersayang dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

Berbagi ucapan di Hari Ibu bisa menjadi bentuk ungkapan rasa sayang.

Berikut ini kumpulan ucapan Hari Ibu dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

TRIBUNJABAR.ID- Sejak 92 tahun yang lalu, Hari Ibu diperingati setiap tanggal 22 Desember 2020.

Ada sebabnya mengapa Hari Ibu dirayakan pada tanggal tersebut.

Hari Ibu ditetapkan berdasarkan Kongres Perempuan Indonesia.





Pada 22 Desember 1928, Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali diselenggarakan di Yogyakarta.



Di dalam kongres itu, perempuan-perempuan pejuang yang datang dari 30 organisasi perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatera berkumpul menyatukan pikiran dan semangat untuk berjuang menuju kemerdekaan.

Mereka juga menyelipkan agenda perbaikan nasib kaum perempuan mulai dari isu peran perempuan dalam pembangunan bangsa, perdagangan anak dan kaum perempuan, perbaikan gizi dan kesehatan bagi ibu dan balita, serta pernikahan usia dini.



Maka dari itu ditetapkanlah tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu.

Gif lucu Hari Ibu 22 Desember (Pixabay)

Untuk merayakan Hari Ibu tak ada salahnya Anda memberikan hadiah serta ucapan selamat Hari Ibu yang menyentuh.



Berikut Tribun Jabar telah rangkum ucapan Hari Ibu dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang dapat Anda gunakan.

Bahasa Indonesia



- Terima kasih buat semua yang sudah kau berikan untukku. Saya tau saya tidak akan dapat membalas semua kasih sayangmu selama hidupku. Selamat Hari Ibu, bu.



- Terima kasih senantiasa ada untukku, mencintaiku, merawatku. Tidak akan ada yang dapat mengantikanmu di hatiku.



- Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi seluruh ibu di dunia ini. Selamat hari ibu untuk ibuku tersayang. Terimakasih atas semua hal yang telah kau berikan untuku. Semoga kau bahagia dan sehat selalu.



- Kemanapun jalan yang akan kami pilih, Kemanapun kami akan pergi, Ibu, engkau adalah tempat kami pulang dan tak ingin pergi lagi. Selamat Hari Ibu.



- Ibu, percayalah..tidak ada wanita manapun di dunia ini yang bisa menggantikanmu di kehidupanku. Terutama, di hatiku.



- Engkau memberi banyak pelukan dengan cinta, Engkau tidak pernah marah padaku. Mengajarku, Membantuku. Selalu tersenyum saat aku sedih. Membangkitkan kekuatan pada diriku dari ucapanmu itu Ibu. Terima kasih Ibuku. Selamat Hari Ibu.

- Menjadi seorang ibu yang hebat dan kuat adalah peran yang sangat keras, tapi ibu.. yang aku tahu hanya kaulah bintang untuk hal ini, Aku mencintaimu Ibu. Selamat Hari Ibu.



- Cintamu padaku tak pernah padam, Selalu memberiku semangat untuk mulai melangkah dengan baik, Kau adalah orang yang memiliki cinta sejati, Terima kasih Ibu untuk semuanya. Selamat Hari Ibu...



- Hari Ibu itu berarti lebih dari bunga dan hadiah. Hari Ibu berarti mengucapkan terima kasih dari dalam lubuk hati terdalam. Mencintaimu? Selalu. Menyayangimu? Selalu. Engkau adalah ibuku tercinta, temanku untuk hari ini hingga selamanya. Selamat Hari Ibu.



- Ibu adalah lambang cinta abadi, Sebuah cinta yang sungguh luar biasa, seseorang yang membantu mengatasi setiap masalahmu, hanya dia yang benar-benar peduli. Ibu, engkau adalah segalanya. Selamat Hari Ibu.



- Ibuku…

Temanku yang sangat aku sayangi,

Sepanjang hidupku, Dia selalu dekat

Senyum lembutnya, selalu bisa membimbing jalanku

Dia adalah sinar matahari, untuk menyalakan hari-hariku

Selamat Hari Ibu, Aku mencintaimu!



- Ibu, kau adalah yang terbaik

Engkau benar-benar hebat

Engkau manis ketika Engkau mau,

Ketika saya membutuhkan bantuan, Engkau tahu dan selalu ada untuk saya

Ibu selalu mencintaiku sepanjang waktu

Bahkan saat aku menyebalkan, Engkau selalu peduli kepadaku

Ibu, kau adalah yang terhebat!



- Ibuku tersayang,

Aku akan mencintaimu selamanya, dan selamannya Ibu juga akan mencintaiku,

Ibu yang paling cantik, dirimu sangat berarti untukku,

Saya pernah berpikir untuk membelikanmu bunga dengan cara yang luar biasa,

Tapi aku tahu Ibu tidak menyukainya, karena Ibu menerima hal biasa asal dariku.

Terima kasih ibu, aku sangat mencintaimu!

- Ibu…

Lenganmu selalu terbuka, saat aku butuh pelukan

Hatimu selalu mengerti, saat aku butuh teman

Mata lembutmu selalu tegas, saat aku butuh pelajaran

Kekuatan dan cintamu membimbingku dan memberiku sayap untuk membantuku melambung tinggi

Terima kasih Ibu, dirimu sangat berharga untukku.



- Ibuku…

Anda adalah ibu terhebat di seluruh dunia,

Dan aku adalah ‘pahlawan mungil’ mu yang selalu melanggar peraturan, tapi tidak pernah melintasi batas,

Ibu selalu melindungiku dengan ‘sentuhan ajaib’ mu dan ‘tangan perkasa’ mu,

Ibu tidak pernah membiarkanku terjatuh bahkan ketika saya begitu dekat dengan ‘akhir’,

Oh Ibuku, aku mencintaimu hari ini, besok dan selamanya.

Selamat Hari Ibu!



- Tidak ada sutera yang begitu lembut seperti belaian seorang ibu,

Tidak ada Tempat yang paling nyaman selain pangkuan seorang ibu,

Tak ada bunga yang lebih cantik selain senyummu,

Tak ada jalan yang begitu berbunga-bunga seperti yang dicetak dengan langkah kakimu.

Kau adalah alasan kenapa aku ada.



- Anakmu hanyalah setitik debu penuh kesalahan

Hanyalah sebatang rating rapuh diatas dahan

Hanyalah semut kecil ditengah hutan yang akan tersesat tanpa genggaman hangat seorang penyayang sepertimu bunda, selamat hari ibu



- Keajaiban dalam hidup, adalah terlahir dari rahimmu.

Seorang wanita yang telah memberi kami cinta dan pengorbanan.

Selamat Hari Ibu!



- Ribuan kata terimakasih dan ribuan hadiah yang bisa kuberikan untukmu tidak akan sebanding dengan apa yang telah kau lakukan untukku denagn merawatku dari kecil hingga besar. Selamat hari ibu untuk ibuku tercinta!



- Hari ini adalah Hari Ibu. Tetapi, bukan hanya pada hari ini saja saya menaruh perhatian khusus kepadamu, karena dalam 365 hari, Setiap hari adalah hari Ibu. Semoga Ibu dapat Senang dan Bahagia di setiap harinya.



- Cinta seorang ibu sangat sabar dan pemaaf ketika semua yang lain akan telah meninggalkanya, tidak pernah gagal atau terputus-putus, meskipun hatinya hancur.Terima kasih telah menjadi ibu yang kuat



- Beliau sudah melihatku tertawa. melihatku menangis dan selalu ada dimanapun denganku. Aku mungkin tak dapat berkata sesuatu yang Indah hanya terima kasih dan aku sangat mencintaimu Bunda. Selamat Hari Ibu.



- Ya tuhanku, Terimakasih telah mengirimkan beliau ke dunia ini sebagai ibuku. Semoga kau selalu memberikannya kesehatan agar aku bisa membahagiakannya. Selamat hari ibu untuk mu ibu!



- Apakah ada yang memberikan hati pada diri yang tidak pernah hilang, Tapi akan selalu disimpan di dalam hati orang lain, dari senja sampai fajar. Mencintaimu Ibu dari dalam hatiku. Selamat Hari Ibu.



- Untuk ibu terbaik di dunia, selamat hari ibu dan terimakasih atas segala hal yang telah kau berikan untukku. Semoga kau selalu sehat dan bahagia. Aku mencintaimu bu!



- Pernah kudengar orang kampung bilang: sebesar-besar ampun adalah yang diminta seorang anak dari ibunya, sebesar-besar dosa adalah dosa anak kepada ibunya. (Pramoedya Ananta Toer, Anak Semua Bangsa)



- Para ibu selalu mempunyai tempat untuk menampung duka, lalu mengecupnya dan bangkit! (Helvy Tiana Rosa, Tanah Perempuan)



- Bunda, engkau adalah puisi abadi yang tak pernah kutemukan dalam buku... (Abdurahman Faiz, Untuk Bunda dan Dunia)



- Selalu ada cerita di balik semuanya. …Kadang ceritanya sederhana, dan kadang keras dan menghancurkan hati. Tapi di balik semua ceritamu selalu terdapat cerita ibumu, karena ceritanya adalah awal dimulainya ceritamu. (Mitch Albom, Sehari Bersamamu)



- Ibu, engkaulah malaikat tanpa

sayap , engkaulah

penyemangat hiduku.

Engkaulah cinta abadiku, Di

dunia Dan akhirat :’)



- Ibu adalah cinta yang tidak

akan pernah mati. Sebuah

cinta yang tidak ada

bandingannya, seseorang yang

selalu mengatasi masalahmu.

Dialah orang yang selalu

perhatian kepadamu. Ibu, kau

adalah segalanya. Aku sangat

mencintaimu



- Menjadi seorang ibu adalah

sebuah peran yang tidak

mudah, tapi ibu, kau adalah

bintang dalam hal yang

kutahu ini. Aku mencintaimu,

ibu. Selamat Hari Ibu



- Pada Hari Ibu ini, mudah-mudahan semua yang terbaik serta yang termanis berlangsung dihidupmu. Terima kasih IBU...



- Setiap hari adalah hari ibu bagiku karena setiap hari kau selalu ada disampingku baik disaat sedih ataupun senang. Terimakasih ibu!namun hari ini tgl 22 Desember aku ingin menyampaikan lebih untukmu ibu.



- Ya Tuhanku, Terimakasih telah mengirimkan Ibuku ke dunia ini sebagai ibuku. Semoga kau selalu memberikannya kesehatan agar aku bisa membahagiakannya. Selamat hari ibu untuk mu Ibu.



- Menjadi seorang ibu yang hebat adalah peran yang sangat keras, tapi ibu.. kaulah bintang untuk hal ini yang kutahu, Aku mencintaimu Ibu. Selamat Hari Ibu



- Untuk ibu terbaik yang selalu memiliki senyum untukku, aku tahu kita mungkin berjauhan sekarang Jadi, inilah pelukan hangat dan juga rasa sayangku di Hari Ibu ini.



- Keajaiban dalam hidup, adalah terlahir dari rahimmu.Seorang wanita yang telah memberi kami cinta dan pengorbanan. Selamat Hari Ibu!



- Engkau telah melihatku tertawa.Engkau telah melihatku menangis dan selalu kau ada dimanapun dengaku.Aku mungkin tidak dapat berkata sesuatu kecuali terima kasih dan aku mencintaimu Ibu.Selamat Hari Ibu.



- Untuk engkau yang telah mengandung aku selama 9 bulan, selama itu aku tinggal dalam rahimmu, sungguh besar jasamu ibu, ibu aku bersumpah akan selalu menjadi yang terbaik untukmu,dan semoga engkau diberi kesehatan dan panjang umur.



- Ibu adalah yang terbaik yang selalu memberikan senyum untukku, dan aku tahu kami tak bisa jauh dari satu sama lain pada saat ini, hari ini aku ingin memelukmu dan ingin membuatmu bahagia.



- Surga? tentu itu sangat indah. Bagaimana aku tahu? aku bisa melihatnya dari wajahmu, ibu. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di surga Allah. Selamat Hari Ibu.



- Mungkin sekarang aku bisa memberimu mobil, mungkin aku bisa memberimu rumah, dan mungkin aku bisa memberimu bunga yang indah. Tapi aku tahu, semua yang bisa aku beri tidak akan pernah bisa membalas semua jasamu, Ibu. Selamat Hari Ibu.



- Untuk menjalani kehidupan di dunia yang keras ini, tentu akan ada banyak sekali ancaman dan hambatan. Tapi aku tidak takut, aku tidak butuh superhero, karena aku punya kamu, Ibu. Selamat Hari Ibu.



Bahasa Inggris



- Happy Mother’s Day! (Selamat Hari Ibu)



- I’m so proud to be your kid. (Aku sangat bangga menjadi anakmu)



- Thank you for always being there when I needed, mom (Terima kasih sudah selalu ada ketika aku butuh)



- Thanks for making our home the happiest place in the world. I love you to to the moon and back. Happy Mother’s Day. (Terima kasih telah menjadikan rumah kita tempat paling menyenangkan di dunia. Aku sangat menyayangimu. Selamat Hari Ibu.)



- You have always been my hero. Happy Mother’s Day. (Kau selalu menjadi pahlawanku. Selamat Hari Ibu.)



- You’re the best mom to me. My life would be so hollow and miserable without you. Love you, Mom. Happy Mother’s Day. (Engkau adalah ibu terbaik untukku. Hidupku akan kosong dan sengsara tanpamu. Aku sayang Ibu. Selamat Hari Ibu.)



- You’re a wonderful woman, a wonderful nurturer, and above all, a wonderful mom. Happy Mother’s Day. (Engkau adalah wanita yang hebat, perawat yang hebat, dan di atas segalanya, ibu yang hebat. Selamat Hari Ibu.)



- You’re my one and only mom, and I will always have a special place in my heart for you. (Kau adalah ibuku satu-satunya, dan aku akan selalu memiliki tempat spesial di hatiku untukmu.)



- Raising me took a lot of patience. Thanks for everything that you’ve done and given to me. (Membesarkanku membutuhkan banyak kesabaran. Terima kasih untuk segalanya yang telah kau lakukan dan berikan padaku.)



- I’ve always known that, as long as I’ve lived, you’re a the reason I feel so lucky to be born into this family. (Aku selalu tahu bahwa, selama aku hidup, kau adalah alasan aku merasa amat beruntung terlahir di keluarga ini.)



- You’re the best listener, the best cook, the best friend, the best mother I could ever ask for. (Kau adalah pendengar terbaik, koki terbaik, teman terbaik, dan ibu terbaik yang bisa ku minta.)



- Thank you for being such a great mom. We hope you know how loved you are. We love you sooo much! (Terima kasih sudah menjadi ibu yang hebat. Kami harap kau tahu betapa dicintainya dirimu. Kami sangaaat mencintaimu!)



- Happy Mother’s Day to an amazing woman I’ll always admire and love! (Selamat Hari Ibu kepada seorang wanita hebat yang akan selalu aku puja dan cintai!)



- With love to an amazing mom, from someone who hopes to be as amazing someday. Thank you for being such an important person in my life. (Dengan cinta, kepada seorang wanita hebat, dari seseorang yang berharap bisa menjadi sama hebatnya suatu hari. Terima kasih sudah menjadi sosok penting dalam hidupku.)



- Happy Mother’s Day to my mom, my sister, and my best friend. You are everything for me. (Selamat hari Ibu kepada ibuku, kakakku, dan sahabatku. Kau adalah segalanya untukku.)



- Thank you for being the best mom in the world. You’re the one I love the most since day 1 I was born. (Terima kasih sudah menjadi ibu terbaik di dunia. Kau adalah orang yang paling aku cintai sejak hari pertama aku dilahirkan.)



- I feel so blessed to have so many great things in my life; and the best among them is you. Happy mother’s day. (Aku merasa beruntung untuk memiliki banyak hal hebat dalam hidupku, dan yang terbaik di antaranya adalah dirimu. Selamat Hari Ibu.)



Sumber: fasdan.blogspot.com, katamutiaracinta.com, haibunda.com, hargakata.com, uniqpost.com, sederet.com