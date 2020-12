VIDEO Liburan Sehat dan Seru, Kemping Ala Hutan di The Lodge Maribaya Lembang

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemandangan hijau hutan pinus dan pegunungan tampak memanjakan mata ketika menginjakan kaki di kawasan The Lodge Maribaya di Jalan Maribaya No 149/252, Cibodas, Lembang.

Udara yang segar dan cuaca yang dingin seakan mencerahkan pikiran di setiap perjalanan menuju tempat wisata ini.

Sebagian masyarakat hanya tahu jika tempat wisata ini hanya memiliki wisata selfie dengan pemandangan alam saja.

Namun ternyata di The Lodge Maribaya juga memiliki tempat menginap ala-ala kemping di tengah hutan loh, tepatnya di area Bamboo Nest.

Namanya adalah glamping atau glamourous camping yang menjadi tempat menginap berbalut fasilitas ala hotel.

Di masa pandemi ini, tak bisa dipungkiri banyak masyarakat yang khawatir ketika akan berlibur terutama staycation yang menjadi gaya hidup baru di generasi milenial.

Director of marketing The Lodge Group, Puji Fauziah Setia mengatakan di masa pandemi ini The Lodge menghadirkan campaign baru dengan nama liburan sehat dan liburan seru.

"Liburan sehat ini mengajak wisatawan utuk peduli akan jiwa yang sehat terutama tempat wisata ini deket banget dnegan bukit hutan pinus yang bisa langsung memanjakan mata," ucap Puji beberapa waktu lalu.