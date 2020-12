Pandemi, Jaga Kesehatan, Ini 14 Makanan yang Mengandung Vitamin C Tinggi, Bantu Cegah Radikal Bebas

ilustrasi- vitamin C tinggi bisa menjadi cara untuk menjaga daya tahan tubuh tetap prima. Vitamin C bahkan termasuk antioksidan yang berguna untuk melawan radikal bebas penyebab kanker, penyakit jantung, dan penuaan dini.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Vitamin C terbukti dapat membantu daya tahan tubuh terlebih ditengan pandemi Covid-19 kesehatan tubuh sangat penting agar tidak mudah terpapar.

Banyak sekali makanan yang memiliki kandungan vitamin C.

Namun 14 makanan ini lebih banyak mengandung vitamin C, berikut daftarnya.

Dikutip dari Kompas.Com, mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin C tinggi bisa menjadi cara untuk menjaga daya tahan tubuh tetap prima. Vitamin C bahkan termasuk antioksidan yang berguna untuk melawan radikal bebas penyebab kanker, penyakit jantung, dan penuaan dini.

Tak hanya itu, melansir Medline Plus, vitamin C juga bermanfaat untuk memperbaiki dan memelihara tulang dan gigi, serta dapat membantu tubuh dalam memproduksi kolagen dan penyerapan zat besi.

Ragam makanan yang mengandung vitamin C tinggi Meski penting untuk banyak manfaat kesehatan, tubuh manusia sayangnya tak bisa memproduksi vitamin C secara mandiri.

Dengan begitu, tubuh harus mendapatkan asupan vitamin ini dari sumber lain, seperti buah-buahan dan sayuran.

Pada orang dewasa dalam kondisi sehat, rata-rata membutuhkan asupan vitamin C sekitar 75-90 mg per hari.

Sedangkan anak usia 4-8 tahun, hanya membutuhkan 25 mg vitamin C per hari dan anak remaja 14-18 tahun hanya 65-75 mg per hari.

Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan vitamin C harian tersebut, terdapat sejumlah makanan sumber vitamin C yang bisa dipilih.