Baik untuk Kesehatan, Tapi Kalau Berlebihan, Minum Ini Bisa Picu Patah Tulang Bahkan Kanker Tertentu

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Minum susu memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh, namun jangan sampai keliru juga bahwa minum susu terlalu berlebihan juga tidak baik untuk tubuh.

Dari hasil penelitian terlalu banyak minum susu bisa menimbulkan efek yang kurang baik.

Salah satunya akan mempengaruhi masa tulang dan bisa memicu tulang patah.

Dikutip dari Grid.id, Kamu pasti sudah merasakan manfaat susu selama bertahun-tahun, terutama untuk kesehatan tulang.

Meskipun semua ini bagus, ternyata minum terlalu banyak susu bisa menimbulkan efek buruk.

Susu memang dikenal kaya akan kalsium untuk membantu meningkatkan kepadatan tulang dan juga bertindak sebagai sumber protein yang hebat, tetapi terlalu banyak zat itu dapat menyebabkan jerawat, masalah pencernaan, bahkan kanker tertentu.

Karena beberapa efek samping dari minum terlalu banyak susu cukup umum, sulit untuk mengetahui apakah ketidaknyamanan yang kamu rasakan berhubungan langsung dengan konsumsi susu atau tidak.

Dilansir Grid.ID dari laman Eat This Not That, berikut adalah lima peringatan yang menunjukkan tubuh telah minum terlalu banyak susu:

Selalu mengalami masalah pencernaan

Kamu mungkin masih bisa peka terhadap laktosa tanpa mengalami intoleransi total terhadapnya, tapi terlalu banyak laktosa dapat menyebabkan masalah pencernaan, seperti "usus bocor", yaitu saat bakteri dan racun "bocor" melalui dinding usus.