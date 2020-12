Usai Gelar Fashion Show, Bella Shofie Langsung Cetuskan Ide Bakal Bikin Baju Bertema Emas

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Setelah menggelar fashion show, Bella Shofie langsung mencetuskan ide akan merancang baju bertema emas pada beberapa ornamen bajunya.

Ide tersebut tercetus usai brand pakaian miliknya berkolaborasi dengan perusahaan penjualan emas NK Emas.

"Yaa jadi hari ini ada kolaborasi NK Emas dan Prince dari Bella Shofie, jadi kan perempuan pastinya tidak jauh dari yang namanya diamond, apalagi gold. Nah hari ini sekaligus launching mini gold terkecil di dunia," tutur Bella Shofie di kawasan Mangga Besar Jakarta Pusat, seperti dilansir dari Tribunnews.com, Senin (7/12/2020).

"Aku kan designer, dan aku sering dapat inspirasi dari mana aja. Setelah aku lihat launching mini gold ini, aku langsung dapat bayangan aku nanti mau keluarin baju inspirasinya dari gold, jadi its all about gold. Dari design detail dan apapun," terangnya.

Navin selaku owner dari NK Emas mengaku sengaja mengajak Bella Shofie berkolaborasi agar Bella bisa menginspirasi banyak perempuan di Indonesia.

Navin juga mengklaim bahwa perusahaan miliknya yang menemukan emas dengan ukuran paling kecil di dunia.

"Saya rasa Bella ini bisa menginspirasi jadinya NK ajak Bella kerjasama setelah fashion show," ucap Navin.

"Jadi paling kecil di dunia yaitu 0.005 gram hanya dengan 1 juta dapat 100pcs. Nanti bisa dikumpulin untuk ditukar ke mas Antam kalau sudah punya 250pcs dengan 5 gram atau 10 gram emas Antam," jelasnya.

Berkat kerjasama itulah Bella Shofie akhirnya bisa menggelar fashion show busananya yang pertama kali setelah pandemi melanda.

Gelar Fashion Show, Model Jalani Rapid Test