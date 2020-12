MAMA 2020 Segera Digelar, Secret Number hingga BTS Masih Memimpin Voting, Berikut Daftar Nominasinya

Kolase Foto Instagram Secret Number Official dan BTS Official

TRIBUNJABAR.ID - Ajang penghargaan bergengsi MAMA 2020 digelar 6 Desember 2020.

Sejumlah grup Kpop dan idol Kpop ternama masuk nominasi dalam berbagai kategori.

Seperti diketahui, Secret Number grup rookie ini juga masuk dalam nominasi.

Tak tanggung-tanggung, Secret Number bahkan menempati tiga nominasi sekaligus bersaing dengan idol Kpop ternama lainnya.

Secret Number dinominasikan dalam kategori Artist of the Year, Worldwide Fans’ Choice dan Best New Female Artist.

Dari pantauan perolehan voting sementara Secret Number memimpin untuk kategori Best New Female Artist

Per 4 Desember 2020 sore ini, perolehan Secret Number mencapai 52,95 persen.

Adapun kategori Best New Male Artist didapatkan sementara oleh TREASURE.

Di dua kategori lainnya, Secret Number bersaing dengan grup Kpop ternama lainnya.

Dua-dua kategori tersebut dipimpin oleh BTS, Blackpink, NCT, EXO hingga TWICE.