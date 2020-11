Gini Cerianya Secret Number Sabet Penghargaan Best New Female Artist Rookie of The Year di AAA 2020

Secret Number mendapatkan penghargaan Rookie of The Year Asia Artist Award 2020

TRIBUNJABAR.ID - Setelah melewatkan masa debut Mei 2020 lalu, akhirnya Secret Number mencetak pencapaiannya.

Secret Number girl grup asuhan Vine Entertainment itu dinobatkan menjadi Rookie of The Year Best New Female Artist.

Mereka baru saja mendapatkan Trophy Asia Artist Award 2020 ( AAA 2020).

Penghargaan tersebut sekaligus menjadi penghargaan pertama bagi Secret Number.

Tentu saja, untuk pertama kalinya kelima member pun sangat bergembira atas capaiannya.

Sehari setelah dinobatkan menjadi Rookie of The Year Best New Female Artist, Secret Number tak henti mengucapkan terima kasih kepada fans.

Selain itu, sesekali mereka juga menunjukkan ekspresi kegembiraan dan kecerian mendapatkan penghargaan AAA 2020 tersebut.

Hal ini seperti yang terlihat dalam unggahan mereka di Instagram Story-nya (29/11/2020).

Lea tampak ceria sembari menunjukkan trophy Best New Female Artist Rookie of The Year mereka.