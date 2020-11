Tegarnya Ashanty Hadapi Masalah Keluarga, Bahas Soal Memaafkan, Anang Hermansyah Selalu Menguatkan

TRIBUNJABAR.ID - Istri Anang Hermansyah, Ashanty ditimpa masalah keluarga atas masalah keponakannya, Millen Cyrus atau Millendaru.

Akibat masalah keluarga, Ashanty pun turut menjadi sorotan publik.

Kini, ada postingan Ashanty yang mencuri perhatian saat dirinya masih menjadi sorotan.

Melalui Instagram, istri Anang ini membahas soal memaafkan.

Ia menyatakan, memaafkan orang lain bukan berarti orang lain tersebut layak untuk mendapatkan maaf, justru karena untuk mendapatkan kedamaian.

"Forgive others, not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace," tulisnya.

Sebelumnya Ashanty juga membuat postingan yang mencuri perhatian.

Kala itu, saat dia santer diberitakan atas penangkapan keponakannya, Millen Cyrus.

Seperti diketahui, Millendaru tersangkut kasus narkoba. Millen bahkan mengakui mengonsumsi obat terlarang.

Hal ini membuat Ashanty syok. Namun, Ashanty yang sedang berada di Bali terlihat tegar dalam menghadapi masalah keluarganya.