Perkuat Pertahanan Udara, Seskoau Lakukan Penyesuaian Kurikulum Prodi S2 Ini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Seskoau memiliki visi mengembangkan kemampuan perwira TNI Angkatan Udara yang handal, profesional, proporsional, dan dilandasi jiwa kejuangan serta patriotisme.

Seskoau juga memiliki misi menyelenggarakan pendidikan pengembangan umum tertinggi di lingkungan TNI Angkatan Udara, menyelenggarakan pendalaman materi kejuangan, menyelenggarakan pengkajian, pengembangan doktrin, dan kekuatan matra udara tingkat strategis.

Hal itu diungkapkan Komandan Seskoau Marsda TNI Samsul Rizal SIP MTr (Han) dalam Lokakarya Penyusunan Kurikulum Program Studi (Prodi) Magister Terapan Strategi Operasi Udara yang dibuka secara resmi Danseskoau di Bangsal Srutasala, Seskoau, Lembang, Kamis (26/11/2020).

Menurut Samsul Rizal, visi dan misi ini akan mewujudkan Seskoau sebagai Center of Excellence on Air and Space Science Tahun 2029 sebagaimana didukung oleh Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo SE MPP.

Perwujudan ini telah ditandai dengan peluncuran Politeknik Angkatan Udara dan pembukaan Prodi Magister Terapan Strategi Operasi Udara pada 24 September 2020.

"Sejalan dengan itu, pelaksanaan lokakarya dalam penyusunan kurikulum ini telah melalui tahapan pembekalan dan pra Lokakarya dengan narasumber Dosen Seskoau yang berada di Australia dan mantan siswa pendidikan Sesko Amerika sebagai bench marking program pasca sarjana yang akan dilaksanakan di Seskoau," ujar Samsul.

Samsul berharap kegiatan yang bertemakan ”Kurikulum Pendidikan Pascasarjana Program Studi Magister Terapan Strategi Operasi Udara Seskoau Berbasis Kompetensi Lulusan sesuai dengan KKNI Agar Dapat Menjadi Program Studi Unggulan dan Terdepan yang Berstandar Nasional dan Global” dapat menghasilkan rancangan kurikulum yang dapat memenuhi kebutuhan untuk pencapaian tujuan pendidikan.

"Juga sekaligus sesuai dengan standard pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI," harapnya.

Lokakarya yang digelar Seskoaau mengundang narasumber Lektor Kepala Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Dr Rudi Susilana MSi yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengembangan Kurikulum UPI, serta Lektor Kepala UPI Dr Ratnaningsih Eko Sarjono yang juga menjabat sebagai Sekretaris Satuan

Penjaminan Mutu UPI dan Assessor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Lokakarya ini juga dihadiri oleh Kalabinkur Disdikau Kolonel Sus Dana Sudarma, para direktur, kepala departemen, Kapusoyu, dosen, serta Patun Seskoau, dan juga diikuti secara daring para pejabat di jajaran Mabesau, AAU dan Kodiklatau. (*)