Hanya dari Rp 50 Jutaan Saja! Ini Daftar Harga Mobil Bekas Datsun Go Plus Panca Tahun 2014-2017

Harga mobil bekas Datsun Go Plus Panca kini semakin terjangkau.

Istimewa via Kontan

TRIBUNJABAR.ID - Cari mobil bekas Rp 50 juta? Tenang, dengan merogoh kocek Rp 55 jutaan, kini Anda sudah bisa mendapatkan mobil bekas Datsun Go Plus Panca.

Saat ini, harga mobil bekas Datsun Go Plus Panca memang semakin terjangkau.

Datsun Go Plus Panca merupakan salah satu varian mobil di segmen Low Cost Green Car (LCGC).

Diluncurkan di tahun 2014, mobil ini bersaing dengan Toyota Calya dan Daihatsu Sigra.

Kini Datsun merupakan merek mobil yang dipegang oleh Nissan. Walaupun Datsun Indonesia telah mengakhiri produksi Datsun Go Plus Panca, para pemiliki Datsun bisa melakukan perawatan ke diler Nissan.

Datsun Go Plus Panca merupakan varian MPV dari Datsun Go Panca yang menjadi varian hatchback.

Dengan harga mobil bekas Datsun Go Plus Panca yang semakin murah, tentu penasaran dengan spesifikasinya?

Yuk mulai bedah spesifikasi dari Datsun Go Plus Panca tahun 2015:

1. Sisi eksterior

Pada bagian desain eksterior Datsun Go Plus Panca mengusung konsep mobil mungil. Bagian depan terlihat gril khas Datsun dan Nissan dengan pori-pori besar beraksen chrome.