Setelah Nyanyi Lagu Lewis Capaldi, Peserta Indonesian Idol Asal Bandung Ini Curhat, Maia: Sama Ya

Happy Andromeda Krida adalah peserta Indonesian Idol asal Bandung. Dia membawakan lagu Before You Go milik Lewis Capaldi.

Saat di depan para juri, Ari Lasso, Maia Estianty, Judika, Rossa, hingga Anang Hermansyah, dia membawakan lagu Before You Go milik Lewis Capaldi.

Mulanya Happy sempat dilarang Ari Lasso dan Maia saat ingin mengungkap alasan ingin menyanyikan lagu Before You Go.

"Kamu harus tahu ya, Py, kalau ini acara lomba nyanyi, bukan lomba kisah," tegur Ari Lasso.

"Atau bukan lomba curhat," timpal Maia.

Akhirnya Happy Andromeda mengurungkan niatnya untuk bercerita.

Ia menyanyikan lagu Before You Go dan berhasil membuat juri terpana.

Seusai menunjukkan kemampuannya, Maia mengizinkan Happy bercerita.

Indonesian Idol Special Season (Instagram Indonesian Idol)

"Jadi aku diselingkuhin mantan," ungkap kontestan 18 tahun tersebut.

Pengakuan Happy sontak membuat Maia, Ari Lasso, dan Anang tertawa.