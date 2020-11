Gaya Berjalan Dita Karang Secret Number Jadi Sorotan, Media Korea Sebut Dita Lucu Seperti Boneka 

TRIBUNJABAR.ID - Nama Dita Karang Secret Number kian dikenal dan menjadi sorotan.

Seperti diketahui, pada 4 November, Dita Karang bersama Secret Number comeback dengan album single kedua mereka berjudul Got That Boom.

Sebagai comeback pertamanya setelah debut Mei lalu, Secret Number mendapat banyak perhatian media Korea.

Selain penampilan dan bakat mereka yang memukau, media Korea juga menyoroti visual masing-masing member.

Baca juga: Secret Number Resmi Comeback 4 November 2020, Fans Gak Sabar hingga Trending, Ini Penampilan Barunya

Tak terkecuali, media Korea juga menyoroti paras dan sosok Dita Karang, member girl grup pertama dari Indonesia.

Seperti yang terlihat baru-baru ini, Dita Karang mendapatkan sorotan karena gaya berjalannya.

Hal itu terekam media korea saat Dita Karang dan Secret Number selesai melakukan performance comeback Got That Boom di SBS Cult Two Show (5/11/2020).

Seperti yang terlihat dalam tayangan beberapa media Korea, satu di antaranya terekam oleh Maniareport.com.

Dalam tayangan media Korea tersebut, warganet heboh menyoroti gaya berjalan Dita Karang.

Pasalnya gadis asal Indonesia itu berjalan, berlari kecil sembari melakukan lompatan kecil.