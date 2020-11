Download Lagu Secret Number - Got That Boom dan Privacy MP3, Lengkap dengan Lirik Lagu dan Ulasannya

cover lagu Got That Boom Secret Number

Instagram Secret Number Official

TRIBUNJABAR.ID - Pada 4 November 2020, Secret Number comeback dengan album single ke 2 berjudul Got That Boom.

Kini lagu baru Secret Number tersebut banyak di cari penggemar Kpop.

Sejak perilisan, lagu Got That Boom sempat merajai chart music no 1 di Itunes Indonesia.

Tak hanya lagu Got That Boom, lagu keduanya berjudul Privacy juga menempati posisi ke 3 di Itunes Indonesia.

Got That Boom diciptakan oleh Cotton Glove, yang dikomposer oleh Shark A Wright, Francesca Richard, Edgar Vergas.

Lagu mengusung party tersebut mengandung unsur musik EDM, House dan urban hip hop.

Pada lagu Got That Boom, lagi-lagi Jinny ikut andil menciptakan bagian rap-nya.

Dari lirik lagunya, Got That Boom menceritakan tentang kepercayaan yang dimiliki mereka.

Dengan keterpesonaannya, mereka menarik perhatian mengajak orang-orang untuk menari.