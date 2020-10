Jadi Pasien Covid-19 Termuda di Indramayu, Bayi 5 Bulan Tetap Dapat ASI dari Ibunya

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Bayi berjenis kelamin laki-laki berusia lima bulan warga Kecamatan Lohbener menjadi pasien termuda yang terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Indramayu.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Indramayu, Deden Bonni Koswara, saat ditemui Tribuncirebon.com di ruang kerjanya, Jumat (16/10/2020).

Deden Bonni Kowasra mengatakan, walau terkonfirmasi Covid-19, ibu bayi tersebut tidak dilarang untuk menyusui anaknya.

"Sampai sekarang dari Centers for Disease Control (CDC) maupun WHO untuk penelitian apakah tetap dilaksanakan menyusui atau tidak, untuk hal tersebut CDC atau WHO tetep merekomendasikan agar tetap menyusui," ujar Deden Bonni Koswara.

Rekomendasi tersebut, disampaikan Deden Bonni Koswara, juga diberikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).

Hal ini mengingat air susu ibu (ASI) menjadi kebutuhan paling penting untuk tumbuh kembang jabang bayi.

Deden Bonni Koswara menjelaskan, bayi malang tersebut terpapar dari ayahnya yang merupakan kontak erat dari pasien terkonfirmasi Covid-19 sebelumnya.

Ayahnya juga terkonfirmasi Covid-19 pada tanggal 9 Oktober 2020.

Kemudian bayi tersebut terkonfirmasi pada 14 Oktober 2020.

Karena bayi yang bersangkutan tidak memiliki gejala atau asimtomatik, kini ia menjalani isolasi mandiri.

"Kalau ibunya tidak terkonfirmasi, bayi ini terpapar dari ayahnya," ujar dia.

Anak bawah lima tahun (balita) di Kabupaten Indramayu rupanya menjadi elemen masyarakat yang rentan terpapar Covid-19.

Sejak mewabahnya virus corona total sudah ada 10 balita di Indramayu yang terkonfirmasi.

"Jadi di kita kalau di Kabupaten Indramayu dari total keseluruhannya sejak awal Covid-19 ada 10 pasien untuk balita," ujar Deden. (*)

