ME by MODENA, Ekspresikan Dirimu Melalui Home Appliances

MODENA meluncurkan program ME by Modena yang mengusung konsep personalisasi atau kustomisasi.

Program yang dibuat pertama kali di Indonesia dalam industri home appliance ini memberikan para pelanggan kesempatan untuk mempersonalisasikan tampilan depan home appliances yang akan dibeli sehingga sesuai dengan kepribadian dan keinginannya.

Product Manager Modena Indonesia Munarko berharap dengan adanya ME by Modena ini bisa menjadi media bagi pelanggan untuk mengekspresikan dirinya.

“Sebagai yang pertama di Indonesia yang mengusung konsep kustomisasi pada home appliances, kami ingin memberikan keleluasan bagi masyarakat untuk memilih desain sesuai kepribadiannya, baik berupa grafis maupun foto yang bisa di-upload langsung di website atau jika melalui MEC/MHC akan mendapatkan kode pembelian yang dapat digunakan untuk mengunggah desain yang diinginkan melalui website."

"Nantinya akan kami aplikasikan di produk Modena pilihannya,” ujar Munarko.

Sebagai bentuk keinginan memberikan keleluasaan dalam memilih desain, Modena pun menyediakan berbagai macam pilihan kategori yang bisa dikustomisasi.

Mulai dari refrigerator (lemari pendingin), water dispenser (mesin penyaji air), cooker hood (pengisap asap dapur), hingga water heater (pemanas air).

Modena menyediakan berbagai macam pilihan kategori yang bisa dikustomisasi, mulai dari refrigerator (lemari pendingin), water dispenser (mesin penyaji air), cooker hood (penghisap asap dapur), hingga water heater (pemanas air). (istimewa)

Modena juga memberikan pilihan produk dari berbagai macam kategori yang tersedia dengan berbagai macam spesifikasi yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Program ME by Modena diluncurkan pada Rabu, 30 September 2020 yang dihadiri Clara Sutantio, finalis Asia's Next Top Model Season 5 dan aktor Rizky Dradjat Martha.

Menurut Monarko, program Me by Modena diluncurkan demi menjamin kemudahan dan kecepatan pelayanan.