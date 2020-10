Ini yang Dirasakan Kim Kardashian Saat Merawat Kanye West Ketika Terpapar Covid-19

TRIBUNJABAR.ID - Bagaimana rasanya merawat orang yang terpapar virus corona? Tanyakan saja kepada Kim Kardashian.

Dia mengatakan, merawat suaminya, rapper Kanye West, yang terinfeksi Covid-19 merupakan pengalaman yang menakutkan.

Dalam sebuah wawancara cover story majalah GRAZIA, Kim Kardashian bercerita tentang pengalamannya merawat Kanye West saat berada di rumah dengan anak-anak mereka.

"Kanye terkena Covid-19 di awal ketika belum ada yang benar-benar tahu apa yang sedang terjadi," kata Kim Kardashian, seperti dikutip, Selasa (6/10/2020).

"Itu sangat menakutkan dan tidak diketahui. Saya memiliki empat bayi dan tidak ada orang lain di rumah yang dapat membantu," ucap Kim melanjutkan.

Untuk diketahui, Kim Kardashian dan Kanye West memiliki empat anak yang bernama North West (7), Saint West (4), Chicago West (2), dan Psalm West (16 bulan).

Selama merawat suaminya, bintang reality show Keeping Up with the Kardashians itu harus mengganti seprai dan membantu Kanye bangun dari tempat tidurnya saat merasa tidak enak badan.

"Semua itu adalah tantangan karena saya belum pernah melakukannya. Saya harus mengganti seprai sambil mengenakan sarung tangan dan pelindung wajah, benar-benar masa-masa yang menakutkan," ujar Kim Kardashian.

Menurut Kim, Kanye dites positif sekitar waktu yang sama ketika Tom Hanks dan Rita Wilson mengumumkan terkena virus corona pada pertengahan Maret 2020.

Sementara itu, Kanye baru mengungkapkan terpapar Covid-19 pada Juli 2020.

Dalam sebuah wawancara dengan Forbes, Kanye menceritakan kondisinya pada saat itu.

"Saya mengigil dan gemetar di tempat tidur saya. Saya harus mandi air panas dan rutin melihat video untuk mencari tahu apa yang harus saya lakukan untuk sembuh dari penyakit tersebut," ungkap Kanye.

"Saya ingat seseorang mengatakan kepada saya bahwa (musisi) Drake mengidap virus corona dan tanggapan saya adalah Drake tidak mungkin lebih sakit dari saya," kata Kanye. (*)

