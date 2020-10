BLACKPINK Akan Promosikan Comeback di Variety Show Running Man dan Ask Us Anything

TRIBUNJABAR.ID – BLACKPINK akan semakin gencar mempromosikan comeback mereka di Oktober ini. Grup BLACKPINK dikonfirmasi akan tampil dalam acara Running Man di SBS.

Kabar rencana penampilan BLACKPINK di Running Man telah dibenarkan YG Entertainment. YG Entertainment pada Selasa (6/10) mengungkapkan, empat member BLACKPINK telah syuting pekan ini.

Meski begitu, YG Entertainment dan tim produksi Running Man dari SBS belum mengumumkan jadwal penampilan merekadi variety show tersebut. BLACKPINK sendiri sudah lama tidak muncul mempromosikan lagu terbaru mereka di Running Man.

Ini akan menjadi penampilan terbaru BLACKPINK setelah hampir empat tahun lalu tampil di Running Man. Setelah penampilan pada 2016 tersebut, hanya Jennie dan Jisoo BLACKPINK yang pernah menjadi bintang tamu Running Man lagi.

BLACKPINK di Running Man semakin menambah daftar acara yang akan mereka datangi untuk promosi album terbaru. Sebelumnya, BLACKPINK sudah dikonfirmasi akan menjadi bintang tamu Ask Us Anything.

Di paruh kedua tahun ini, BLACKPINK juga merilis full album pertama mereka yang bertajuk The Album. Ini adalah full album pertama sejak BLACKPINK debut tahun 2016 di industri musik K-Pop.

MV Lovesick Girls yang menjadi title track dalam album The Album juga telah ditonton sebanyak 100 juta lebih di YouTube. Di album terbarunya ini, BLACKPINK berkolaborasi dengan Selena Gomez dan Cardi B.

Dua nama tersebut semakin menambah deretan penyanyi populer yang berkolaborasi dengan BLACKPINK. Sebelumnya, BLACKPINK sukses kolaborasi dengan Dua Lipa dan Lady Gaga. (kontan)