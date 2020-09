Bulan Depan Blackpink Akan Comeback dengan Full Album

TRIBUNJABAR.ID, SEOUL - Grup K-Pop BLACKPINK akan comeback dengan full album pertama yang rilis 2 Oktober 2020 nanti. Ini adalah comeback ketiga Jennie, Jisoo, Lisa, dan Rose sebagai BLACKPINK di 2020.

Comeback ini menjadi lagu ketiga BLACKPINK tahun ini, setelah How You Like That dan Ice Cream kolaborasi dengan Selena Gomez. Teaser foto hingga teaser video full album BLACKPINK juga telah YG Entertainment rilis.

Full album BLACKPINK sudah sangat ditunggu-tunggu bagi member grup ini maupun fans. Album bertajuk The Album ini adalah full album pertama BLACKPINK sejak debut di industri musik K-Pop pada 2016.

Bagi Rose BLACKPINK, perilisan full album perdana ini memiliki arti yang dalam. Rose dalam wawancara bersama W Korea edisi September 2020 mengungkapkan, hal paling penting dalam hidupnya saat ini adalah comeback BLACKPINK.

"Ini adalah full album pertama yang kami kerjakan dengan serius untuk waktu yang lama," kata Rose BLACKPINK pada W Korea seperti dikutip dari Soompi.

"Kami merilis studio album pertama sekitar empat tahun setelah debut," cerita Rose BLACKPINK.

Anggota BLACKPINK asal Australia itu menambahkan, "Kami melakukan persiapan dengan sangat serius untuk comeback. Jadi, kami memberikan kesan yang baik dengan ini".

Saat wawancara bersama W Korea, Rose BLACKPINK juga membuka hal menarik lainnya. Member BLACKPINK ini mengungkapkan lagu dari grupnya yang paling sulit dia nyanyikan.

Rose BLACKPINK memilih lagu "Hope Not" dari mini album Kill This Love yang meluncur 2019. Melansir Soompi, Rose BLACKPINK menjelaskan, lagu "Hope Not" terasa sulit karena harus sangat fokus membawakan emosi dari lagu tersebut.

Bagi Rose BLACKPINK, penyanyi yang bagus bukan tentang suaranya saja.

"Menurut saya, penyanyi yang bagus adalah orang yang dapat menerjemahkan pesan sebuah lagu menjadi cerita mereka sendiri dan menyampaikan perasaan itu ke pendengar. Saya berusaha menjadi penyanyi yang seperti itu," kata Rose BLACKPINK. (kontan/mega oktarina putri)