AHM Luncurkan 2 Varian Terbaru Supersport Honda CBR250RR

TRIBUNJABAR.ID, Jakarta – Setelah sukses meluncurkan Honda CBR250RR SP Quick Shifter sebagai varian tertinggi, PT Astra Honda Motor (AHM) melengkapinya dengan pilihan terbaru Honda CBR250RR SP dan Honda CBR250RR. Keduanya memperkaya pilihan konsumen yang menginginkan sepeda motor supersport 250cc 2-silinder dengan DNA Total Control sesungguhnya.

Honda CBR250RR SP mengusung mesin terbaru 250cc yang lebih bertenaga dari generasi sebelumnya, dengan tenaga maksimal 30 kW (41 PS) @ 3.000 rpm dan torsi maksimum hingga 25 Nm (2,5 kgf.m) @11.000 rpm. Model ini dibekali dengan fitur Assist and Slipper Clutch yang berfungsi mencegah ban belakang selip karena engine brake saat penurunan gigi secara ekstrem, serta membuat pengendara dapat merasakan pengoperasian kopling yang semakin ringan. Fitur Anti-lock Brake System (ABS) melengkapi fitur keamanan Honda CBR250RR SP demi memberikan kenyamanan maksimal.

Sementara itu, Honda CBR250RR diluncurkan dengan mempertahankan mesin performa tingginya yaitu 250cc liquid-cooled 4-stroke DOHC 8-valve, 2-cylinder bertenaga maksimum 28,5 kW (38,7 PS) @12.500 rpm dan torsi maksimum hingga 23,3 Nm (2,4 kgf.m) @11.000 rpm. Varian ini mendapatkan penyegaran tampilan pada pilihan warna Bravery Red Black yang mengusung kombinasi warna hitam dan merah sehingga tampak semakin agresif.

Direktur Marketing AHM Thomas Wijaya mengatakan dua pilihan terbaru Honda CBR250RR series tersebut dipasarkan dengan harga yang kompetitif, sehingga diharapkan mampu mewujudkan mimpi konsumen yang menginginkan sepeda motor supersport berperforma terbaik.

”Kami berusaha memahami berbagai keinginan konsumen untuk merasakan DNA Total Control Honda CBR Series melalui sepeda motor sport 250cc terbaik di kelasnya. Honda CBR250RR SP dan Honda CBR250RR memberikan pilihan yang lebih beragam, dengan tetap mempertahankan tampilan agresif dan performa tinggi khas Honda CBR250RR,” ujar Thomas.

Honda CBR250RR SP dan Honda CBR250RR disematkan Throttle By Wire yang menjadi standar baru di kelasnya. Fitur ini menghadirkan akselerasi halus dan stabil yang lebih presisi. Throttle By Wire dilengkapi riding mode selector sehingga pengendara dapat menikmati berkendara di berbagai kondisi jalan, mulai berkendara secara agresif di sirkuit hingga jalanan padat perkotaan.

Kedua varian terbaru ini masih memiliki tema desain “Speedy Shape”. Tampilannya agresif yang mampu menghadirkan kesenangan dalam berkendara bahkan sebelum motor ini dikendarai. Selain itu, varian logo baru juga disematkan pada bodi samping kanan dan kiri motor.

Honda CBR250RR SP warna Racing Red dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) DKI Jakarta Rp 73.300.000. Dua warna lainnya, yakni Mat Gunpowder Black Metallic dan Bravery Red Black dipasarkan masing-masing dengan harga OTR (On The Road) DKI Jakarta Rp 72.700.000.

Honda CBR250RR Black Freedom dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) DKI Jakarta Rp 61.600.000. Sementara itu, warna Mat Gunpowder Black Metallic dan Bravery Red Black dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) DKI Jakarta Rp 66.100.000.