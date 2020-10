Chord Gitar dan Lirik Lagu Menepi-Guyon Waton

TRIBUNJABAR.ID - Lagu 'Menepi' populer dibawakan oleh grup musik Guyon Waton.

Berikut chord (kunci) gitar dan lirik lagu 'Menepi' dari Guyon Waton:

Intro : F G Em Am Dm G C..

F G E Am Dm G C..

C Em

Kau yang pernah

Am -G

Singgah disini

F Em

Dan cerita yang dulu

Dm G

Kau ingatkan kembali

C Em

Tak mampu aku

Am -G

Tuk mengenang lagi

F G

Biarlah kenangan kita

C

Pupus di hati.

*)

F G

Tak ada waktu kembali

Em Am

Untuk mengulang lagi

Dm G C

Mengenang dirimu diawal dulu..

F G

Ku tahu dirimu dulu

E Am -A

Hanya meluangkan waktu

Dm G C

Sekedar melepas kisah sedihmu..

Reff I:

F G

Mencintai dalam sepi

Em Am

Dan rasa sabar mana lagi

Dm G

Yang harus kupendam dalam

Gm C

Mengagumi dirimu..

F G

Melihatmu genggam tangannya

Em -E Am

Nyaman didalam pelukannya

Dm -Em

Yang mampu membuatku

Fm G C

tersadar..dan sedikit menepi..

Musik : F G Em Am Dm G C..

F G Em Am Dm G C..

(*)

F G

Tak ada waktu kembali

Em Am

Untuk mengulang lagi

Dm G C

Mengenang dirimu diawal dulu..

F G

Ku tahu dirimu dulu

E Am -A

Hanya meluangkan waktu

Dm G C

Sekedar melepas kisah sedihmu..

Reff II:

F G

Mencintai dalam sepi

Em Am

Dan rasa sabar mana lagi

Dm G

Yang harus kupendam dalam

C

Mengagumi dirimu..

F G

Melihatmu genggam tangannya

Em -E Am

Nyaman didalam pelukannya

Dm

Yang mampu membuatku

Fm G C

Tersadar..dan sedikit menepi..