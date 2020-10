Chord Gitar dan Lirik Lagu Hanya Ingin Kau Tahu-Repvblik [VIDEO]

TRIBUNJABAR.ID - Chord gitar dan lirik lagu Hanya Ingin Kau Tahu - Repvblik

Official music video by Repvblik performing "Hanya Ingin kau Tau". Copyright: GP Records.

Lagu : Hanya Ingin Kau Tahu, Artis : Repvblik, Album : Punya Arti

Intro : C Em F G (2x)

.

C Em

Ku t'lah miliki rasa indahnya perihku

F

Rasa hancurnya harapku

G

Kau lepaskan aku

.

(*)

C Em

Asalkan abadi sekalipun kau mengerti

F

Sekalipun kau pahami

G

Ku fikir ku salah mengertimu

.

Reff :

Am Em

Ooh aku hanya ingin kau tahu

F

Besarnya cintaku

G

Tingginya khayalku bersamamu

Am Em

Tuk lalui waktu yang tersisa kini

F

Di setiap hariku

G

Di sisa akhir nafas hidupku

.

Interlude : C Em F G

.

C Em

Walaupun semua hanya ada dalam mimpiku

F

Hanya ada dalam anganku

G

Kulewati itu

.

Kembali ke : (*), Reff, Reff

.

Outro : C Em F G Am

Profil

Repvblik merupakan sebuah grup Band asal Indonesia. Band yang resmi terbentuk 24 Maret 2004 dan bermarkas di kota Bogor ini

mempunyai 6 orang anggota yaitu Ruri (vokal), Hexa (rhythm gitar), Lavy (bass), Tyar (keyboard, backing vocal), Randy (drum), dan Ei (lead gitar).

Awalnya, dilansir dari wikipedia, masing-masing personel memiliki band dan bersaing pada setiap festival yang dihelat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi,

dan Bandung. Kemudian mereka berkumpul lantaran band masing-masing dilanda kevakuman. Mereka pun saling bersinergi dengan sebuah jiwa nasionalisme, anak-anak

muda yang masih bertatus mahasiswa ini mengusung nama REPVBLIK.