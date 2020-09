Urusan Jadi Panjang dan Siap Tempuh Jalur Hukum, Meggy Wulandari Ingatkan Netizen Tak Hina Suami

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Meggy Wulandari akhirnya mengunggah foto dirinya bersama sang suami.

Dalam postingan kali ini, mantan istri kedua pelawak Kiwil, Meggy Wulandari, menyelipkan kalimat yang seolah-olah ditujukan kepada publik khususnya netize,

Meggy Wulandari memperingatkan publik agar tidak menghina suami dan anak-anaknya di media sosial.

Dikutip TribunJabar.Id dari Kompas.Com, dalam unggahan Instagram-nya, Meggy Wulandari menegaskan tak segan-segan akan menindaklanjuti ke ranah hukum.

"Tetapi kalau orang-orang hina suamiku dan anak-anakku, oh no no, urusannya akan panjang sama saya, karena ada Undang Undang ITE," tulis Meggy Wulandari dalam keterangan di unggahan Instagram-nya, Senin (28/9/2020).

Sementara itu, Meggy Wulandari tidak mengambil pusing dan menghiraukan orang-orang yang mengejek tentang dirinya.

Dalam unggahan yang sama, Meggy Wulandari juga memberikan keterangan dalam sebuah foto yang diunggahnya.

Unggahan tersebut memperlihatkan Meggy Wulandari yang sedang tersenyum lebar ke arah kamera, sedangkan sang suami memandanginya.

Untuk diketahui, unggahan ini merupakan kali pertama Meggy Wulandari memperlihatkan wajah suaminya ke publik setelah sebelumnya sengaja menyembunyikannya.

Meggy Wulandari langsung mengunggah tiga foto dirinya dengan suami dalam satu waktu.

