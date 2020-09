Pasangan Artis Ini Diduga Bunuh Diri, Ditemukan Meninggal Dunia di Apartemen

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Artis bunuh diri kembali terjadi dan kali ini dunia hiburan Jepang berduka atas meninggalnya sejumlah seniman kebanggaannya dalam waktu kurang dari setahun.

Kabar terbaru, aktris Jepang Takeuchi Yuko ditemukan meninggal dunia bersama suaminya yang juga merupakan aktor, Nakabayashi Taiki.

Dikutip TribunJabar.Id dari Grid.Id, Takeuchi Yuko dan sang suami diduga meninggal dunia akibat bunuh diri di apartemen mereka di Tokyo, Minggu (27/9/2020) pagi waktu setempat.

Berita duka Takeuchi Yuko menambah daftar panjang kematian seniman-seniman asal Negeri Sakura, seperti aktris Ashina Sei pada awal bulan lalu, aktor Miura Harumi pada bulan Juli, dan bintang reality show TV Kimura Hana pada bulan Mei 2020.

Stardust Promotion selaku agensi yang menaungi Takeuchi Yuko belum memberikan kabar berkait kematian bintangnya.

Takeuchi Yuko lahir di Prefektur Saitama pada tahun 1980.

Sebagai seorang aktris, Yuko sudah dikenal luas karena membintangi berbagai serial dan film Jepang.

Namanya juga kerap menghiasi acara-acara penghargaan di bidang seni peran.

Usai melakukan debut dalam drama Cyborg pada tahun 1996, nama Takeuchi Yuko melambung di industri hiburan Jepang saat membintangi serial drama Asuka pada tahun 1999 dan Love and Life in the White pada tahun 2001.

Serial terbaru yang dibintangi Takeuchi Yuko adalah Miss Sherlock yang merupakan adaptasi dari kisah detektif Sherlock Holmes.

Serial ini ditayangkan di HBO Asia pada tahun 2018 lalu.

The Confidence Man JP: Princess merupakan film terakhir yang dibintanginya dan sempat dirilis pada Juli lalu.

