Gaya Hidup Positif dan Luangkan Waktu Satu Jam untuk Ini, Bisa Awet Muda Seperti Sophia Latjuba

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tampil cantik dan tetap segar diusia 50 tahun pasti menjadi idaman setiap orang terlebih bagi kaum perempuan.

Seperti yang terlihat pada artis Sophia Latjuba yang sudah menginjak usia 50 tahun namun masih tampak awet muda.

Bukan hanya wajahnya yang terliha muda, tubuh dan kulit wajah ibu dua anak ini juga terlihat kencang layaknya masih berusia 30 tahun.

Kecantikan Sophia Latjuba juga dipuji dan diungkapkan para penggemarnya setiap kali Sophia memposting dirinya di instagram miliknya.

Dikutip TribunJabar.Id dari Kompas.Com, para penggemar mengungkap bahwa kecantikannya tak pernah berubah.

“Dari remaja sampai sekarang tidak berubah, malah makin cantik ???? Always gorgeous as you are,” tulis salah satu penggemarnya di kolom komentar.

“Doesnt look like 50yo to me! You gorgeous!!!” tulis yang lain.

Pengagum Sophia bukan hanya kaum pria, melainkan juga para wanita yang berharap bisa tetap secantik dan sebugar itu walau usia terus bertambah.

Dalam sebuah wawancara dengan Kompas.com, Sophia mengungkapkan bahwa gaya hidup positif menjadi kunci awet mudanya.

Bintang film Kuldesak ini mengaku sudah menjalankannya selama 10 tahun terakhir.

