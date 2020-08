Bahas Gaya Hidup 'Sultan', Maia Estianty Sebut Jet Pribadi Milik Suami tapi Dia Ikut Menikmati

TRIBUNJABAR.ID - Produser Maia Estianty menyebut para YouTuber artis yang kerap kali menyebut sultan merupakan salah satu trik marketing agar bisa dilirik penonton.

Awalnya, penyanyi dangdut Dewi Perssik menyanjung Maia yang tak memperlihatkan harta kekayaannya di depan publik.

Sebab, perlakukan Maia ini dinilai Dewi Perssik tak seperti orang-orang yang memperlihatkan harta kekayaannya.

"Ini sultan benar, kalau sultan benar itu enggak mau nunjukin modalnya berapa, uangnya berapa, tiba-tiba sudah kelihatan berapa. Kalau zaman sekarang kan enggak tunjukin 'gue punya harta ini, gua beli tas ini'," kata Dewi dalam kanal YouTube DEWI PERSSIK dikutip Senin (3/8/2020).

Kendati demikian, Maia menyebut para pesohor dunia hiburan yang kerap kali menyebut sultan di dalam konten YouTube itu merupakan trik pemasaran.

"Jadi menurut gue ya, ya itu mungkin bagian dari trik marketing supaya dilihat. Lagian yang laku-laku di YouTube juga yang begitu-begitu, sultan-sultanan. Tapi sultan yang sesungguhnya ketawa-ketawa 'halah lu, receh', gitu kan," ungkap Maia.

Menanggapi hal ini, Dewi Perssik menganggap Maia merupakan sultan yang benar-benar lantaran tak memperlihatkan hartanya, salah satunya jet pribadi milik suaminya, Irwan Mussry.

"Berarti Bunda kalau lihat anak-anak, kayak aku dan yang lain-lain lagi main sultan-sultanan, yang punya pesawat jet pribadi cuma ketawa," kata Dewi Perssik.

Tak ingin disalahartikan, Maia menjelaskan bahwa jet pribadi bukan miliknya, melainkan suaminya.

"Eh, gue juga enggak punya, yang punya laki gue, bukan gue hei. Kaum The Have sama kaum Borju," ujar Maia. Baca juga: Sindiran Ari Lasso Lihat Maia Estianty Cantik dan Serba Bisa

"Laki gue Borju, gue The Have. Borju itu yang memiliki, kalau The Have, ikut merasakan memiliki. Bahasa jowonya, ikut numpak. Ndak usah melok-melok, pokoe dikasih fasilitas, melok wae lah," ucap Maia melanjutkan.

Penulis : Baharudin Al Farisi

Editor : Tri Susanto Setiawan