Menkes Berikan Insentif ke PPDS FK UNPAD yang Bekerja Atasi Covid-19 di RSUP Hasan Sadikin 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto, menyerahkan Insentif bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (FK Unpad) yang bekerja dalam masa pandemi Covid-19, di RSUP Hasan Sadikin Bandung, Selasa (15/9).

Pemberian insentif secara simbolis diterima oleh 10 PPDS perwakilan dari berbagai departemen.

Menkes menyampaikan, pemerintah sangat mengapresiasi PPDS yang tetap melayani di saat pandemi Covid-19.

Pemerintah salah satunya memberikan santunan sebesar Rp 12,5 juta per bulan per orang, yang langsung dibayarkan selama 6 bulan sejak Maret 2020. Sehingga total, per orang mendapat Rp 75 juta.

Menkes berharap penerima insentif dapat memanfaatkannya untuk mendukung pendidikan dan mendorong perekoniomian nasional, khususnya ekonomi rakyat.

"Ini sebagai bentuk apresiasi kami. Tapi kami sarankan agar uangnya dibelanjakan saja ya, agar dapat ikut menggerakan ekonomi," katanya melalui rilis yang diterima, Selasa (15/9).

Direktur Utama RSHS, Nina Susana Dewi, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri Kesehatan yang telah memberikan perhatian dan dukungannya kepada PPDS di RSHS.

Dirinya berharap santunan ini menjadi motivasi para PPDS agar lebih semangat, lebih hati-hati, dalam memberikan pelayanan, dan lebih baik dalam melayani masyarakat.

Nina juga tidak lupa mengingatkan agar PPDS dan seluruh pegawai yang hadir agar tetap menjaga prinsip pelayanan RSHS dalam masa pandemi yaitu tidak tertular dan tidak menularkan.

Senada dengan Dirut RSHS, Dekan FK UNPAD, Setiawan, mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan atas apresiasi yang diberikan kepada sekira 1.200 PPDS yang menerima insentif ini.

"Saya kira inilah waktu yang terbaik bagi kita, hikmah Covid-19, yaitu kita bisa memberikan manfaat sebaik-baiknya bagi sesama manusia," katanya.

Kegiatan pemberian insentif ini dilakukan di area vertical garden lapangan upacara RSUP Hasan Sadikin. Acara dilanjutkan dengan paparan Direksi RSHS mengenai kesiapsiagaan RSHS dalam menghadapi lonjakan pasien Covid-19.