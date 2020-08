Viral Komentar Lutfi Agizal Gunakan Kata Anjay di IG, Netizen Menyerbu dan Sebut Sudah Dihapus

TRIBUNJABAR.ID - Laporan Lutfi Agizal ke Komnas Nasional Perlindungan Anak ( Komnas PA) berujung pada larangan penggunaan kata Anjay dalam konteks merendahkan atau melecehkan.

Keputusan Komnas PA itu menuai kontroversi dan tak sedikit kalangan artis menilai Lutfi Agizal meributkan hal yang biasa digunakan sehari-hari.

Netizen pun memperdebatkan larangan penggunaan kata Anjay.

Viral di media sosial, komentar Lutfi Agizal pada 2018 lalu di sebuah akun Instagram muncul kembali.

Jejak digital itu digali netizen akibat laporan Lutfi Agizal yang mempersoalkan kata Anjay.

Dalam komentar tersebut, Lutfi Agizal menggunakan kata Anjay.

"ANJAYYYYYY GUE LAGI. CHEK JUNIOR DI FOTO!!!!" begitu komentar Lutfi Agizal yang viral di media sosial.

From This To This



ANJAYYYY ANJAYYYY@LutfiAgizal #anjay #AnjayKPAI #lutfi pic.twitter.com/YZ5YNpD1j9