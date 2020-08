Cegah Covid-19, Tim Manajemen Keperawatan STIKep PPNI Jawa Barat Intens Gelar Webinar Keperawatan 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pandemik Covid-19 telah membuat seluruh kalangan dan segi kehidupan mulai tidak seimbang.

Terutama dalam hal kesiapan menerima pandemik dalam tatanan pelayanan kesehatan, yaitu kepemimpinan yang mampu menyikapi dengan yakin dan membawa perubahan.

Begitu halnya dengan kegiatan tri dharma perguruan tinggi seperti pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat turut terdampak.

Salah satu contoh nyata adalah kegiatan praktik stase manajemen keperawatan, dimana semula sebelum adanya pandemi, mahasiswa praktik melaksanakan kegiatan seperti kajian situasi, analisis SWOT, seminar awal, perencanaan dan implementasi di lapangan atau rumah sakit.

Namun saat ini dialihkan menjadi kegiatan daring untuk mengantisipasi penyebaran virus korona.

Hal itu terungkap dalam webinar nasional bertajuk "The Role Of Nurse Profession Organization In Covid 19 Pandemic” yang diselenggarakan 25 Agustus 2020 dengan pembicara kunci Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Berli Hamdani Gelung Sakti, dan narasumber Wawan Hernawan (Ketua DPW PPNI Jawa Barat), AKBP Ani Rasiani S.Kep (Ketua DPD PPNI Kota Bandung) Ns Diwa Agus Sudrajat (Ketua STIKep PPNI Jawa Barat).

Dalam webinar yang merupakan puncak dari praktek daring stase Manajemen Keperawatan, Humas STIKep PPNI Jabar, Masdum Ibrahim, mengatakan bahwa meskipun dilaksanakan secara daring, STIKep PPNI Jawa Barat tetap memberikan pelayanan terbaik bagi mahasiswa dengan memaksimalkan potensi dosen, media pembelajaran dan sarana penunjang yang ada.

"Selama proses praktik secara daring, mahasiswa profesi Ners bersama tim manajemen keperawatan STIKep PPNI Jawa Barat, dalam rangka proses implementasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat, melaksanakan tiga webinar manajemen keperawatan melalui virtual," kata Masdum di sela webinar.

Menurut Masdum, kegiatan webinar ini merupakan bentuk kepedulian institusi pendidikan STIKep PPNI Jawa Barat terhadap adanya pandemi.