Geoffrey Castillion Isyaratkan Ini di IG, Robert Pastikan Persib Full Team Mulai Pekan Ini

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Persib Bandung sudah berkekuatan penuh alias Persib full team mulai Jumat (21/8/2020) ini atau di akhir pekan ini.

Striker Persib Bandung berpaspor Belanda, Geoffrey Castillion, dipastikan segera bisa ikut berlatih dengan Supardi dan kawan-kawan setelah tiba di Bandung.

Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts, mengatakan Geoffrey Castillion dijadwalkan tiba di Bandung pada Kamis (20/8/2020). Maka Persib full team mulai pekan ini.

"Jadi, pada 21 Agustus, kami sudah dalam kondisi full team," ujar Robert Alberts di Stadion Gelora Bandung Lautan Api ( Stadion GBLA), Selasa (18/8/2020).

Isyarat Geoffrey Castillion segera kembali ke Kota Kembang pun tampak dari unggahan di akun Instragram pribadinya empat hari lalu.

Penyerang Persib Bandung, Geoffrey Castillion berselebrasi dan sukses membawa timnya menang 3-0 atas Persela Lamongan pada pekan pertama Shopee Liga 1 2020 yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (1/3/2020). (Tribun Jabar/Deni Denaswara)

"Enjoying my last few days in the Netherlands (sedang menikmati beberapa hari terakhirku di Belanda)," tulisnya untuk memberi kepsyen pada sebuah foto.

Patner Wander Luiz di lini serang Maung Bandung itu langsung pulang ke Negeri Kincir Angin hanya beberapa hari setelah Liga 1 dihentikan pada akhir Maret lalu.

Aksi Geoffrey Castillion di laga Persib Bandung lawan Melaka United. (Tribun Jabar/Deni Denaswara)

Itu berarti sudah hampir lima bulan Geoffrey Castillion meninggalkan Bandung. Dia adalah pemain asing terakhir yang dinantikan bobotoh.

Kompatriotnya, Nick Kuipers memilih bertahan dan membuka bisnis kuliner di Bandung selama tim dibubarkan sementara.

Omid Nazari bergabung pekan lalu sedangkan Wander Luiz baru mulai berlatih bersama tim kemarin.